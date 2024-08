- Presentazione delle condizioni di vita e dei fondi

Per mantenere uno stile di vita lussuoso, è necessario lavorare sodo, secondo Sylvie Meis (46), come ha dichiarato in un'intervista a "Bild am Sonntag". Nonostante le sue aspettative, non ha ancora accumulato abbastanza fortuna per ritirarsi dalla sua carriera in TV, ha lasciato intendere. " Dipende anche dal livello di lusso a cui si è abituati. Il mio è elevato. Ho guadagnato molto, ma ho bisogno di una certa sicurezza. Pertanto, devo e voglio continuare a lavorare", ha chiarito al giornale.

Il suo ruolo multifacetato come conduttrice televisiva, ambasciatrice del marchio, influencer sociale e imprenditrice le consente di gestire tutto questo senza problemi. "Amo il mio lavoro, sono piena di energia", ha condiviso Meis. Sta vivendo il suo sogno: "Viaggio molto, raccolgo esperienze e avventure, incontro persone interessanti sul lavoro".

Meis è impegnata a dare il meglio per i suoi clienti

Di conseguenza, Sylvie Meis si sforza sempre di presentare la migliore versione di sé - indipendentemente dal suo stato interno. "I miei veri sentimenti sono noti solo alla mia famiglia e ai miei amici più stretti. I miei colleghi di lavoro hanno diritto alla migliore Sylvie. È parte del lavoro per me", ha spiegato.

Naturalmente, anche lei attraversa "periodi in cui sono demoralizzata se le cose non vanno bene personalmente o professionalmente. In quel momento, vorrei ritirarmi e nascondermi sotto una coperta". Tuttavia, non vuole "compromettere la sua dignità", quindi lo nasconde.

Sylvie Meis è entrata nel mondo della TV nel 2003 quando ha ottenuto un ruolo di conduttrice dopo un casting nel suo Paese d'origine, i Paesi Bassi. In seguito, ha fatto la modella e l'attrice. Ha guadagnato popolarità negli occhi del pubblico tedesco nel 2008 quando ha seduto accanto a Dieter Bohlen (70) nella giuria di "Das Supertalent" per la prima volta. In seguito, è diventata la conduttrice di "Let's Dance". Il suo matrimonio con il calciatore Rafael van der Vaart (41), che è finito nel 2013, ha anche attirato l'attenzione su di lei.

