Presentato: l'hotel più acclamato a livello mondiale per il 2024

Il Royal Mansour Marrakech, annidato tra le antiche mura di Marrakech, viene riconosciuto per il suo "eccellente" servizio.

Questo lussuoso hotel, composto da una serie di riads privati, è stato scelto come destinatario del premio Art of Hospitality Award dai World's 50 Best Hotels prima della pubblicazione ufficiale della lista a settembre.

Esperienza Premium

Situato su sei acri di giardini rigogliosi, il Royal Mansour Marrakech è considerato un "simbolo" dell'industria degli hotel di lusso grazie alla sua "straordinaria" ospitalità e all'attenzione meticolosa ai dettagli.

Isolato, il resort vanta una rete di tunnel nascosti e "ingressi clandestini" che contribuiscono a offrire ai ospiti esclusività e massimo privacy.

Secondo l'Accademia dei World’s 50 Best Hotels, composta da circa 600 esperti anonimi del settore hospitality in tutto il mondo, il Royal Mansour Marrakech si distingue per la sua eccezionale ospitalità e caloroso benvenuto.

"Il Royal Mansour Marrakech supera le aspettative offrendo a ogni ospite il loro palazzo personale e un maggiordomo privato", afferma Emma Sleight, Responsabile del Contenuto dei World’s 50 Best Hotels, che elogia la resilienza dell'hotel dopo il terremoto di magnitudo 6.8 che ha colpito il Marocco centrale lo scorso settembre.

La Medina di Marrakech, sito UNESCO risalente a secoli fa, è stata una delle aree più colpite dal terremoto.

"Despite the earthquake's challenges, the Royal Mansour team continues to provide a superior guest experience," mentions Sleight.

Gioiello Ultimo

Per determinare il vincitore, i membri dell'Accademia sono stati invitati a nominare la proprietà che ha offerto "l'esperienza di ospitalità più remarkabile" nel periodo di voto di 18 mesi, concentrandosi sull'atmosfera, la consegna di "componenti esperienziali indimenticabili" e il calore dell'ospitalità e dell'ambiente.

Jean-Claude Messant, Direttore Generale della Royal Mansour Collection, esprime il suo "orgoglio" per il premio, precedentemente assegnato all'hotel a cinque stelle scozzese Gleneagles nel 2023.

Messant attribuisce il premio alla "eccellente" squadra del resort a cinque stelle per la costante consegna di "calore, ospitalità e servizio senza pari" per i loro ospiti.

"Il nostro obiettivo principale è che ogni ospite lasci i nostri hotel con ricordi indimenticabili del loro soggiorno", dice Messant, che descrive il Royal Mansour Marrakech, completo di quattro ristoranti di lusso, come "la gemma della corona" della Royal Mansour Collection.

Il rinomato Royal Mansour Casablanca, situato nel cuore del distretto Art Déco di Sidi Belyout, ha riaperto ad aprile, mentre il resort sulla spiaggia, Royal Mansour Tamuda Bay, ha visto la luce quest'anno.

Lo scorso anno, la proprietà italiana a 24 chiavi, Passalacqua, che si affaccia sul Lago di Como, è stata nominata il miglior hotel nella prima edizione della lista dei World’s 50 Best Hotels, che celebra 50 hotel diversi da diverse destinazioni in tutto il mondo.

"Creare ricordi indimenticabili e collaborare con persone affini che pongono l'ospitalità al centro della loro missione è uno dei motivi per cui le persone scelgono di entrare e innamorarsi di questo settore. Di conseguenza, il premio Art of Hospitality si è dimostrato uno dei riconoscimenti più adatti da annunciare per primi", conclude Sleight.

I World's 50 Best Hotels del 2024 saranno svelati durante una cerimonia tenuta a Londra il 17 settembre.

I viaggiatori aspettano con ansia l'annuncio dei World's 50 Best Hotels del 2024, con il Royal Mansour Marrakech altamente atteso per mantenere il suo eccezionale servizio e superare la notizia del terremoto dello scorso anno, dimostrando la sua resilienza nella consegna di un'esperienza di ospitalità degna di nota.

Nel mondo delle notizie sul viaggio di lusso, il Royal Mansour Marrakech continua ad attirare l'attenzione per la sua ospitalità senza pari, stabilendo uno standard elevato per gli hotel che aspirano a conquistare il prestigioso premio Art of Hospitality.

