Presentato in Argentina l'aereo tributo a Maradona

Il Tango D10S - un 12 posti finanziato da una società fintech argentina - è stato progettato come un museo volante in omaggio all'ex vincitore della Coppa del Mondo, morto per un attacco cardiaco nel novembre 2020.

Sulla fusoliera è presente un'immagine di Maradona che bacia il trofeo della Coppa del Mondo, mentre il suo volto è presente anche sulla coda.

Sulle ali sono raffigurati entrambi i suoi gol nella vittoria per 2-1 dell'Argentina sull'Inghilterra nei quarti di finale della Coppa del Mondo del 1986: il gol della "Mano di Dio" sull'ala sinistra e il gol della vittoria, considerato il più bello di tutti i tempi, sull'ala destra.

"Sono pazzo di Maradona, sono uno di quelli che guarda ancora i video di Diego prima di andare a dormire la sera", ha dichiarato a Reuters Gaston Kolker, CEO della società fintech Give and Get.

"Questa è la prima Coppa del Mondo senza Maradona e forse l'ultima con (Lionel) Messi. Ho detto: voglio fare l'aereo di Diego, voglio fare l'aereo di Diego. E così abbiamo lanciato il Tango D10S.

"Quando l'hanno visto i compagni di squadra di Maradona, i vincitori della Coppa del Mondo del 1986, sono rimasti a bocca aperta, ipnotizzati dall'aereo", ha detto Kolker durante l'inaugurazione con altri membri della squadra vincitrice della Coppa del Mondo.

Il progetto è di far volare l'aereo in Argentina e infine in Qatar per i Mondiali di novembre.

I tifosi potranno salire a bordo dell'aereo e lasciare un messaggio a Maradona nella cabina di pilotaggio, "interagire" con il defunto giocatore attraverso l'intelligenza artificiale e vedere i cimeli suoi e di altri giocatori della squadra del 1986.

L'aereo sarà anche disponibile per il noleggio privato prima di essere messo all'asta per beneficenza.

"Non possiamo credere o capire questa follia, l'amore che c'è dietro", ha detto Dalma, la figlia di Maradona. "Quanto lontano si spingeranno i fan? Fino a un aereo".

Fonte: edition.cnn.com