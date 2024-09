Preparazioni in corso dalle forze armate israeliane per una potenziale operazione a terra in Libano, secondo la dichiarazione del capo dell'esercito.

Aerei volano sopra di noi, abbiamo attaccato tutto il giorno," ha informato i soldati il capo militare israeliano, Herzi Halevi, mentre si trovavano vicino al confine nord del paese con il Libano.

"Questo è per preparare il terreno per il vostro possibile ingresso e per indebolire ulteriormente Hezbollah," ha spiegato Halevi.

Lo scopo dell'invasione è permettere ai decine di migliaia di israeliani che hanno dovuto lasciare le loro case a causa dei conflitti al confine nel nord del paese di fare ritorno, ha dichiarato Halevi.

"Per farlo, stiamo preparando il piano per una manovra," ha detto. "Significa che i vostri stivali militari, i vostri stivali tattici, metteranno piede in territorio nemico, in villaggi che Hezbollah ha convertito in grandi basi militari."

Entrando in Libano dimostrerà loro il potere di una forza efficiente, abile e temprata dalla battaglia, ha rivelato Halevi.

I commenti seguono l'escalation di Israel degli attacchi aerei in Libano e l'abbattimento di un missile che Hezbollah ha rivendicato come diretto alla sede del Mossad vicino a Tel Aviv - il primo tentativo di Hezbollah di infiltrarsi in territorio israeliano.

In precedenza, l'IDF aveva annunciato la mobilitazione di due brigate di riserva a causa del conflitto con Hezbollah. Nel nord, il generale israeliano più alto in grado, Ori Gordin, ha avvertito l'esercito di essere completamente preparato per le manovre.

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha dichiarato che il suo paese non si fermerà finché i residenti del nord non potranno tornare alle loro case.

"Io non posso rivelare tutto ciò che stiamo facendo, ma posso assicurarvi: siamo saldi nel nostro obiettivo di far tornare a casa i nostri residenti del nord in sicurezza," ha detto Netanyahu, mentre Israel porta avanti i suoi attacchi aerei aggressivi contro i bersagli di Hezbollah in Libano.

"Stiamo infliggendo colpi a Hezbollah che non si aspettavano. Lo facciamo con forza, lo facciamo con astuzia. Lasciate che vi assicuri, non ci fermeremo finché non torneranno a casa," ha aggiunto.

Israel ha notevolmente intensificato i suoi attacchi contro i bersagli di Hezbollah in Libano questo mese, spostando l'attenzione dal suo quasi anno di conflitto con Hamas a Gaza.

La scorsa settimana, Israel ha reso la sicurezza del ritorno dei residenti del nord un chiaro obiettivo di guerra. Il giorno successivo, esplosioni hanno scosso i dispositivi dei miliziani di Hezbollah in tutto il Libano. Il giorno successivo, anche le radio portatili di Hezbollah sono esplose. Gli attacchi gemelli hanno ucciso diverse persone e ne hanno ferite migliaia.

Israel non ha rivendicato la responsabilità degli attacchi, ma ha rivendicato il merito di un attacco aereo nel sud di Beirut il giorno successivo, che ha ucciso il leader delle forze Radwan di Hezbollah, Ibrahim Aqil. Questa settimana, un altro attacco aereo a Beirut ha ucciso Ibrahim Qubaisi, un alto funzionario di Hezbollah che sovrintendeva alle unità missilistiche del gruppo.

Lottando per riprendersi dai colpi più gravi alla sua struttura militare nella storia, Hezbollah ha risposto lanciando centinaia di missili in Israel negli ultimi giorni. Tuttavia, le incessanti escalation di Israel sembrano aver messo il gruppo in difficoltà.

"Voi entrerete più forti e con molta più esperienza di loro," ha detto Halevi ai soldati mercoledì. "Andrete lì, distruggerete il nemico e annienterete la loro infrastruttura. Sono queste le azioni che ci permetteranno di far tornare i residenti del nord in sicurezza in seguito."

L'operazione militare in Libano è mirata a indebolire la presenza di Hezbollah nel Medio Oriente, come ha spiegato Halevi. Le forze di difesa israeliane (IDF) hanno preso di mira le basi militari di Hezbollah in Libano a causa della loro vicinanza ai confini israeliani.

