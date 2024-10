Preparazione di articoli essenziali per un "kit di emergenza" da portare in situazioni di emergenza.

Elemento cruciale da portare: un "kit di sopravvivenza" pieno di beni essenziali di emergenza. I kit di sopravvivenza sono progettati per evitare di dover cercare freneticamente gli oggetti quando si verifica una situazione pericolosa.

Questi kit soddisfano le esigenze di una famiglia di quattro persone, aiutandoli a vivere in modo indipendente per diversi giorni dopo una calamità, specialmente in situazioni in cui i servizi convenzionali non sono accessibili.

Il kit non deve necessariamente essere una borsa; può essere una scatola, un contenitore o una cassa, a patto che contenga tutti i beni essenziali.

Il contenuto del kit di sopravvivenza di una famiglia potrebbe essere determinante per la vita o la morte, a seconda della gravità della situazione, secondo Jonathan Sury, senior staff associate al National Center for Disaster Preparedness (NCDP) della Columbia Climate School.

“Essere preparati per te e per la tua famiglia alleggerisce il carico sul nostro sistema di risposta e ti prepara mentalmente a ciò che verrà”, ha detto Sury. “La preparazione è la differenza tra essere ansiosi e essere calmi, composti e controllati.”

La preparazione per i disastri è infatti un problema importante; un'indagine del 2015 del NCDP ha rilevato che solo il 35% dei rispondenti aveva un piano di preparazione per i disastri e i rifornimenti sufficienti.

Non importa se la tua casa è attualmente minacciata, questo è il momento ideale per stabilire un piano.

I tuoi elementi essenziali

La maggior parte degli elementi suggeriti dagli esperti di preparazione ai disastri per l'inclusione in un kit di sopravvivenza può essere trovata in casa tua. Puoi anche acquistare gli elementi separatamente o come parte di pacchetti di kit pre-assemblati progettati per lo shopping in un unico punto.

Scegli la tua strategia, ma il sito web dell'Agenzia Federale per la Gestione delle Emergenze (FEMA) raccomanda che un kit di base per le emergenze includa:

• Un gallone d'acqua per persona al giorno

• Una scorta di tre giorni di cibo non deperibile per persona e per animali domestici

• Medicinali da prescrizione della famiglia

• Una radio a batteria o a manovella

• Torce

• Un kit di primo soccorso

• Una chiave inglese per chiudere le utilities

Alcune liste estese suggeriscono elementi aggiuntivi come coperte di emergenza, contanti extra, caricabatterie solari per il telefono e un attrezzo multiuso come un Leatherman o un coltellino svizzero.

Le persone dovrebbero anche includere copie digitali dei loro documenti importanti come certificati di nascita, polizze assicurative e passaporti, ha detto Sury, insieme a una scorta adeguata di medicinali da banco e da prescrizione per ogni membro della famiglia.

Le strade sono libere?

Un altro elemento cruciale: le mappe cartacee dettagliate.

È essenziale avere mappe stampate della zona con almeno due vie di fuga chiaramente segnate, ha detto Samantha Montano, professoressa assistente di gestione delle emergenze alla Massachusetts Maritime Academy.

“Hai bisogno di piani di evacuazione che includano il tipo di trasporto che useresti, come lo pagheresti e dove staresti”, ha scritto Montano in una email.

“Questo è particolarmente importante da considerare fin dall'inizio, poiché la pandemia potrebbe aver reso obsoleti i tuoi piani di evacuazione esistenti.”

La Croce Rossa Americana ha pubblicato anche una checklist che conferma questi principi.

È ora di partire?

Durante la pandemia, molte famiglie hanno rivalutato i loro piani di evacuazione e hanno considerato l'idea di partire prima di un avviso ufficiale, principalmente per evitare il pericolo.

Le persone possono ancora contrarre il Covid-19, l'influenza e altre malattie contagiosa, quindi coloro che sono immunocompromessi o attualmente malati devono essere particolarmente cauti durante l'evacuazione, portando le mascherine, il disinfettante per le mani e i loro medicinali specifici. (Questo è un buon consiglio per tutti.)

“Se le persone si trovano in una situazione che richiede l'evacuazione, dovrebbero essere proattive e partire prima che sia troppo tardi”, ha detto.

Un video della tua casa

Se hai il tempo di prepararti, fai un giro della tua casa e registra un video del contenuto. Se la struttura viene distrutta, la tua compagnia assicurativa richiederà questa prova.

Sury, l'esperto di Columbia, ha detto che anche se non è obbligatorio, è sempre una buona idea avere un tale record.

“Qualsiasi cosa possa essere richiesta per la tua identificazione o il tuo risarcimento dopo il disastro”, ha detto. “Se hai un modo per fare registrazioni formali di tutto ciò che ha valore, ti aiuterà a lungo termine nel recupero dal disastro.”

L'organizzazione di Sury ha sviluppato un'app per aiutare le persone a determinare la loro preparazione per rispondere a un disastro. L'applicazione, denominata "Wizzard della Preparazione", è sia divertente che informativa, offrendo informazioni e consigli cruciali su come massimizzare la preparazione e minimizzare il rischio.

Non dimenticare gli orsacchiotti

Oltre ai medicinali necessari e ai beni di base per i tuoi figli, non dimenticare i loro giocattoli preferiti, le coperte, i libri preferiti, i tablet (e i caricabatterie) o altri oggetti di conforto che li aiuteranno a superare la loro paura mentre lasciano la tua casa.

La residente di Sonoma County, California, Rosie Monson, lo ha imparato sulla sua pelle. Nel 2019, mentre l'incendio Kincade minacciava la sua casa di Alexander Valley e lei e suo marito stavano evacuando, Monson ha fatto un rapido giro della casa per raccogliere i tesori più preziosi dei suoi figli.

“Nel nostro caso, erano le bambole My Little Pony, una console Nintendo Switch, gioielli e orsacchiotti”, ha detto Monson. “Non avevo tempo per fare le valigie e non potevo far entrare tutto nella nostra auto con i animali domestici e i bambini, ma non volevo che i miei figli si sentissero tristi o stressati o diversi dagli altri bambini perché qualcosa nella loro routine quotidiana era scomparsa.”

Monson e suo marito hanno perso la loro casa in quell'incendio e ha detto che i suoi figli ancora adorano tutto ciò che è stato salvato. Il suo consiglio per fare i bagagli per le evacuazioni: “Se i tuoi figli non hanno le loro cose preferite, le lacrime iniziano ogni volta che pensano a qualcosa e è così triste.”

Il punto principale: resta sempre preparato, anche se il tuo kit di emergenza non è completo. Assemble un "sacchetto di fuga" non garantisce la preparazione, ha sottolineato Montano.

"Dagli studi emerge chiaramente che la situazione è molto più complessa di quanto possa sembrare," ha spiegato. "I tuoi contatti personali, la tua situazione finanziaria, la preparazione dei funzionari della tua comunità e altri fattori giocano un ruolo significativo nel determinare quanto sei pronto ad affrontare una calamità."

Matt Villano, giornalista e editor californiano, è stato costretto a fuggire da tre incendi boschivi negli ultimi sette anni. Questo è un aggiornamento del pezzo di Villano di novembre 2020.

Integrare il benessere e la salute nel tuo piano di preparazione per le emergenze è fondamentale. Considera di includere articoli come barrette energetiche, acqua in bottiglia e medicinali prescritti nella tua kit di sopravvivenza. Un kit completo dovrebbe anche contenere articoli per l'igiene personale, come il disinfettante per le mani e la carta igienica, per mantenere la salute e il benessere durante un'emergenza.

Non trascurare la salute mentale in questi momenti. Praticare tecniche di rilassamento, portare con sé oli essenziali calmanti o includere giochi terapeutici, come libri da colorare o palline antistress, nel tuo kit può aiutare a promuovere il benessere e ridurre l'ansia quando si verifica una disgrazia.

