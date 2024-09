- Preparazione alle elezioni del Brandeburgo: rafforzamento del settore politico moderato

Capo della CDU Friedrich Merz, in risposta alle elezioni vittoriose dell'AfD e dell'alleanza di Sahra Wagenknecht in Sassonia e Turingia, sottolinea l'importanza di rafforzare il centro politico prima delle elezioni statali del Brandeburgo. Rivolgendosi agli elettori del Brandeburgo, Merz ha dichiarato: "Fate attenzione a ciò che sta accadendo in Turingia e Sassonia. Assicuratevi che ci siano maggioranze politiche chiare sullo spettro del centro". Parlando all'agenzia di stampa tedesca a Berlino, Merz ha espresso questo punto di vista.

Attualmente, il SPD nel Brandeburgo è guidato dal Presidente del Ministro Dietmar Woidke e sembra non essere influenzato dalla soglia del cinque percento. Merz ha anche sottolineato: "Il SPD ha un ruolo da giocare nell'assicurare maggioranze politiche stabili sullo spettro del centro in futuro". Secondo i sondaggi, il SPD è al 20% nel Brandeburgo, la CDU al 19%. L'AfD è circa al 24% e il BSW al 17%.

Merz non prevede una scissione della CDU

Chiedendogli se si aspettava una scissione della CDU a causa dei prossimi colloqui con il BSW e potenzialmente il Partito della Sinistra in Sassonia e Turingia, Merz ha risposto: "No, non necessariamente. I media a volte lo suggeriscono, ma il partito è molto chiaro e completamente unito su queste questioni". Ha aggiunto inoltre: "C'è stato un grande accordo tra noi e i Turingi, i Sassoni e tutti noi".

Il Presidente del Ministro di Sassonia Michael Kretschmer e il leader della CDU della Turingia Mario Voigt hanno esplicitamente dichiarato le loro posizioni, ha spiegato Merz. "Ho piena fiducia in entrambi per gestire questo incarico responsabilmente, come assegnato dagli elettori". Se ci fossero state sfide all'interno delle associazioni statali o richieste di colloqui con l'AfD, Merz ha detto: "Non vedo la necessità di un intervento da parte mia in questo momento".

"Evitare consigli indesiderati dalla zona di comfort occidentale"

Merz ha riconosciuto l'apprensione di molti nella CDU occidentale riguardo alle attuali discussioni in Turingia e Sassonia. "Ma noi, come CDU, dobbiamo accettarlo e non fornire consigli pubblici indesiderati dalla nostra comoda prospettiva occidentale", ha dichiarato.

Riguardo alla raccomandazione di Kretschmer di evitare l'uso del termine "firewall" in relazione all'AfD, Merz ha detto: "Il termine 'firewall' non è mai stato parte del nostro lessico. È sempre stato un termine imposto dall'esterno". Ha chiarito inoltre: "Non ho bisogno di prendere le distanze da un termine che non ho introdotto io stesso". Kretschmer ha argomentato che l'AfD sfrutta il termine "firewall" per posizionarsi come vittima, che risuona con alcuni elettori.

La CDU ha ottenuto risultati domenica che erano il doppio di quelli della coalizione intera del semaforo, ha evidenziato Merz. Pertanto, la CDU è ora responsabile dell'assicurare governi stabili in grado di affrontare questioni politiche locali. Questa posizione è chiara: "Non ci sarà alcuna coalizione con l'AfD, nessuna cooperazione con l'AfD e lo stesso vale per il Partito della Sinistra".

Il BSW è sostanzialmente un "mistero" per la CDU, ha sottolineato Merz. La domanda ora è: "I membri eletti sono disposti a partecipare a una formazione di governo sensata?". Merz ha spiegato, aggiungendo: "Questa è una domanda che deve essere risposta a Dresda ed Erfurt, non a Berlino". I colloqui potrebbero richiedere diverse settimane e le coalizioni non sono ancora materializzate.

Wagenknecht non si unirà a nessun governo, ha confermato Merz. Ha espresso la sua convinzione che il fondatore del BSW "Wagenknecht non si dedicherà alla politica statale meschina. Wagenknecht non si è mai occupata di tali questioni in politica federale". Ha "sempre operato a un livello più alto. Non ha mai veramente lavorato all'interno di un governo o del parlamento".

