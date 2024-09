Preparato per la carica di cancelliere nel sud

Markus Söder, capo della CSU e Presidente della Baviera, ha rivelato la sua disponibilità a candidarsi alla cancellieria per l'Unione. Ha dichiarato: "Per me, essere Presidente della Baviera è il ruolo più gratificante, ma non mi tirerei indietro dall'assumermi la responsabilità di guidare il nostro paese". La decisione imminente probabilmente coinvolgerà lui e il leader della CDU Friedrich Merz.

Nel 2021, Söder ha perso la lotta per la candidatura alla cancelleria all'interno dell'Unione a favore di Armin Laschet. Söder ha assicurato che una simile situazione non si ripeterà, dichiarando: "Questa volta sarà diverso". Ha spiegato: "Semplicemente, allora c'era il candidato sbagliato". Successivamente, Laschet ha perso le elezioni federali contro Olaf Scholz, l'attuale cancelliere federale.

Parlando ai sostenitori dell'Unione al festival popolare Gillamoos, Söder ha sottolineato la sua unità con Merz. "Non importa chi lo fa, ma ciò che ne viene fuori alla fine". I partiti si aspettano di chiarire presto la candidatura alla cancelleria per le prossime elezioni federali. Si prevede che Merz si candiderà per la cancelleria.

Riguardo alle elezioni statali nella Turingia e nella Sassonia, Söder ha criticato aspramente il governo federale. Ha dichiarato: "La coalizione del semaforo non ha solo perso; è in rovina". Söder ha considerato i risultati delle elezioni come un necessario promemoria. Ha affermato: "La coalizione di Berlino di SPD, Verdi e FDP è finita. La cosa migliore per il paese sarebbe che questo semaforo cessasse e il cancelliere federale si dimettesse".

L'Unione potrebbe prendere in considerazione l'approccio alla Commissione per eventuali cambiamenti nel panorama politico dell'Unione Europea, date le discussioni di Söder e Merz sulla candidatura alla cancelleria. Söder, nella sua critica al governo federale, ha suggerito che l'attuale cancelliere federale dovrebbe dimettersi, lasciando intendere un possibile cambio di potere.

