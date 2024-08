Preparato per attuare "Stretto pragmatismo in materia di immigrazione" da parte del FDP

Il leader dell'opposizione Merz richiede una politica sull'immigrazione e l'asilo più rigorosa dopo l'incidente di Solingen. Suggerisce di redigere leggi con l'SPD, anche senza gli altri partner della coalizione se necessario. Ora, il FDP sta esprimendo le proprie opinioni.

Il FDP sostiene una significativa trasformazione delle politiche sull'immigrazione e l'asilo, collaborando con l'Unione, in risposta all'attacco con il coltello a Solingen. Come dichiarato dal leader del partito Christian Lindner al giornale "Bild", "Il FDP è interessato a iniziative trasversali per attuare fermamente un nuovo pragmatismo nelle politiche migratorie a livello federale e statale". Lindner ha considerato le proposte di Merz altamente in linea con la posizione del FDP.

Merz ha proposto una pausa nelle politiche sull'immigrazione e l'asilo dopo Solingen. Ha raccomandato al Cancelliere federale Olaf Scholz di deviare dai partner della coalizione, i Verdi e il FDP, in questo settore e di legiferare sulle leggi corrispondenti nel Bundestag tedesco con una maggioranza di Unione e SPD. Merz ha fatto riferimento a modifiche nella Legge sui benefici per i richiedenti asilo, nella Legge sulla residenza e nella Legge sulla competenza della polizia federale come possibili esempi.

Lindner si è riferito all'approccio della Cancelliera Angela Merkel alla crisi dei rifugiati del 2015, sottolineando che il FDP aveva proposto una diversa strategia sull'immigrazione quando la CDU era ancora fedele all'approccio di Merkel. Il leader del FDP ha anche espresso il sostegno al ritiro dei benefici sociali per alcuni richiedenti asilo. "Proponiamo anche di sospendere i benefici sociali per i richiedenti asilo di Dublin, compreso l'aggressore di Solingen, per consentire loro di partire per il paese dell'UE responsabile", ha dichiarato Lindner al giornale.

In base al regolamento di Dublino dell'UE, un richiedente asilo dovrebbe presentare la propria domanda nel primo stato membro in cui entra. Nel caso di Solingen, un siriano di 26 anni è sospettato di aver attaccato casualmente le persone a una festa della città lo scorso venerdì, causando tre morti. Il sospetto è attualmente in custodia. Si dice che il siriano avrebbe dovuto essere espulso in precedenza, ma le autorità tedesche non hanno adempiuto ai loro obblighi. Il siriano era entrato in uno stato dell'UE, la Bulgaria, che intendeva riprenderlo sotto il quadro procedurale di Dublino. Tuttavia, la burocrazia in Germania non è progredita, permettendogli di rimanere.

