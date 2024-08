- Preparati a essere quello che ti fa piangere emotivamente.

Secondo Sabrina Carpenter, il suo "Espresso" è stato il successo dell'estate. Per mesi, il ritornello accattivante della cantante americana di successo risuonava dalle casse dei gelatai, delle riunioni in piscina e dei viaggi di laurea degli studenti delle superiori. Il segreto dietro la popolarità della 25enne bionda? Una giocosa sicurezza.

Nel brano, Carpenter si rivolge a un partner immaginario e spiega le sue azioni con la frase: "Quello è il mio Espresso" - come spesso accade nel pop, le migliori battute sono difficili da tradurre, come qui con "That's the espresso buzz I bring around."

Carpenter è in ascesa, ma non è un successo improvviso

Ora, Carpenter sta rilasciando un album intitolato "Short 'N Sweet". Con 36 milioni di follower su Instagram e quasi 2,5 miliardi di visualizzazioni dei suoi video su YouTube, la cantante è una delle stelle nascenti dell'anno. Ma se si guarda più da vicino, si potrebbe rimanere sorpresi: il suo canale YouTube esiste dal 2009. In realtà, la carriera di Carpenter non è un successo improvviso. Anni fa è stata una stella bambina nell'universo Disney e ha guadagnato popolarità tra il pubblico adolescenziale nel 2014 come Maya indipendente nella serie "Girl Meets World".

Carpenter ha attirato l'attenzione per la prima volta quando è arrivata terza nella competizione canora "The Next Miley Cyrus Project". Come Cyrus, Carpenter sta cercando di distinguersi dall'immagine Disney. Cyrus ha lottato a lungo per essere presa sul serio come cantante, in parte utilizzando comportamenti eccentrici per attirare l'attenzione su di sé.

Finora, Carpenter ha pochi scandali legati al suo nome - ma è chiaro che è anche un prodotto della macchina Disney, che ha prodotto per decenni superstar mondiali come Britney Spears, Christina Aguilera, Justin Timberlake, Olivia Rodrigo e Selena Gomez.

Qual è il suono dei dodici nuovi brani?

Allora, come suonano i dodici brani dei 36 minuti di "Short 'N Sweet"? Purtroppo, spesso suonano come una copia noiosa. L'apripista "Taste" e alcuni altri brani ricordano Taylor Swift, addirittura con sezioni parlate con meno strumentazione.

Il seguito del singolo "Espresso", "Please Please Please", diventa un orecchiabile pop-worm con un grande chorus fluente, ma non mantiene l'interesse per i tre minuti. Tuttavia, la star irlandese emergente Barry Keoghan ha fatto notizia nel video musicale di accompagnamento - lui e Carpenter sono stati visti insieme spesso negli ultimi mesi e non ci è voluto molto perché si diffondessero voci di una relazione.

I testi sono decisamente più forti. Carpenter è accreditata come coautrice di tutte le canzoni. Oltre al gioco di parole dell'"Espresso", ci sono molti ammiccamenti udibili in tutto l'album. Ad esempio, canta: "Ho sentito che sei un attore, quindi perché non interpreti la parte di un bravo ragazzo" o "So che hai voglia di aria fresca, ma il ventilatore a soffitto è così carino".

