- Preparatevi per l'imminente evento chiamato "Giorno della dissezione della recinzione" nel parco Görlitzer.

Agitatori a Berlino-Kreuzberg hanno dichiarato le loro intenzioni per una giornata di disturbi simulati, mirati alla proposta recinzione e chiusura notturna del Görlitzer Park. Un funzionario della CDU ha invitato le forze dell'ordine a intervenire, poiché gli attivisti avevano annunciato una serie di disturbi divertenti all'interno del parco, come "tagliare la recinzione", "lanciare bombe di vernice", "liberare i detenuti" e "lanciare Wegner".

I manifestanti hanno ribadito la loro determinazione in una nuova trasmissione, giurando di ostacolare la proposta di ristrutturazione del parco con la loro vivace e spesso ribelle opposizione. "Assolutamente, la giornata del disordine del 8 settembre si svolgerà". Prima di allora, è prevista una settimana di azioni con eventi quotidiani intorno al parco.

Non c'è ancora una data precisa per l'inizio della costruzione della recinzione proposta per il Görlitzer Park. Il Tribunale Amministrativo Superior di Berlino-Brandeburgo (OVG) sta ancora valutando un ricorso presentato dal distretto di Friedrichshain-Kreuzberg. Fino ad allora, i funzionari della città rimarranno in attesa. Secondo i funzionari della città, la chiusura notturna del parco mira a reprimere i reati legati alla droga e alla violenza. Il distretto di Friedrichshain-Kreuzberg sta contestando queste misure in tribunale - finora senza successo.

