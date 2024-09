- Preparatevi ad accettare le responsabilità, secondo Kretschmer.

Il leader della Sassonia e candidato in testa della CDU, Michael Kretschmer, ritiene che il suo partito possa continuare a governare lo stato, a seguito delle prime previsioni delle elezioni. "Non sarà una passeggiata", ha dichiarato Kretschmer durante la riunione elettorale della CDU. "Ma una cosa è certa: attraverso molte conversazioni e la determinazione di agire per questa terra, è possibile creare un governo stabile per la Sassonia che metta al primo posto la terra e avanzi con umiltà.

Chiunque voglia unirsi dovrebbe essere pronto a fare la propria parte. La CDU è pronta a continuare a sostenere il peso per questa terra. "L'accordo di coalizione sarà tutto incentrato sulla terra e sul suo popolo, lasciando poco altro da discutere per un po'."

Kretschmer ha espresso la sua convinzione che la CDU possa mantenere il suo ruolo di governo in Sassonia dopo le 'Elezioni al Landtag', affermando che potrebbe non essere facile ma è realizzabile con il dialogo e la determinazione. Con l'accordo di coalizione incentrato esclusivamente sulla terra e sul suo popolo, la CDU è impegnata a continuare a sostenere le responsabilità per il benessere della Sassonia.

