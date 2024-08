Prepararsi per l'inoculazione di massa dei giovani contro la polio a Gaza

Nella Striscia di Gaza, si stanno definendo i dettagli di un'iniziativa di vaccinazione su larga scala contro il polio che interesserà i bambini più piccoli. Secondo i resoconti dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), tutte le parti coinvolte hanno fatto "promesse preliminari riguardo a tregue umanitarie specifiche dell'area", equivalenti a brevi cessate il fuoco. Questa campagna partirà domenica. Dalle 6 del mattino fino al tardo pomeriggio, verranno somministrati i vaccini, come dichiarato da Rik Peeperkorn, rappresentante dell'OMS per i territori occupati. In totale, 640.000 bambini sotto i dieci anni riceveranno il vaccino, richiedendo due dosi somministrate a quattro settimane di distanza. Verranno istituiti circa 380 centri di immunizzazione, oltre a 270 squadre mobili. Più di 2200 volontari sono stati addestrati per somministrare il vaccino.

L'obiettivo dell'OMS è quello di immunizzare più del 90% di questi bambini attraverso questa iniziativa. Una copertura così alta è cruciale per fermare la diffusione del virus. Il polio è una malattia altamente contagiosa e distruttiva che può causare paralisi permanente e addirittura la morte, soprattutto nei bambini piccoli. Purtroppo, non esiste una cura.

L'iniziativa di vaccinazione di massa contro il polio dell'OMS nella Striscia di Gaza mira a vaccinare più del 90% dei bambini piccoli, cosa essenziale per fermare la diffusione del virus. Via via che le nazioni di tutto il mondo sostengono le campagne di vaccinazione di massa per combattere il polio, si riconoscono i suoi effetti devastanti.

