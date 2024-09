Prepararsi per i tempi della fine: Perché il lavoro di squadra è indispensabile

In situazioni preoccupanti, sorprendentemente, la maggior parte degli individui mostra empatia, aiuto e unità. Si è scoperto che gli esseri umani hanno collaborato per affrontare le catastrofi fin dall'alba della civiltà.

Mentre studiavo il mio libro "Sopravvivere al Muro del Mare: Storie dell'Evacuazione Acquatica del 11 Settembre", ho trascorso ore a parlare con le persone coinvolte nell'evacuazione spontanea di circa 500.000 persone da Lower Manhattan attraverso le barche dopo gli attacchi alle Torri Gemelle. Ho incontrato numerosi resoconti delle sofferenze patite da coloro che erano stati abbandonati, coperti di polvere, che cercavano disperatamente di salire su qualsiasi imbarcazione idonea. Tuttavia, tutti quelli con cui ho parlato hanno insistito sul fatto che non c'era panico, spinte o spintoni. Al contrario, le folle hanno concesso il passaggio ai gravemente feriti per evacuare per primi.

Contemporaneamente, gli equipaggi marittimi si sono coraggiosamente diretti verso il luogo dell'attacco, rischiando la loro vita più e più volte per salvare più e più fuggiaschi dall'isola di Manhattan. La ricerca ha scoperto prove di questa "empatia catastrofica" che incoraggia gli individui a contribuire durante le crisi nel corso della storia.

"In tempi di catastrofe, le persone spesso si spostano spontaneamente in uno stato cooperativo istintivamente", come dice il libro di Athena Aktipis "Una Guida all'Apocalisse: Una quasi divertente Guida di Preparazione per i Nostri Tempi Turbolenti." Esamina qualsiasi recente disastro e "vediamo che più persone si uniscono per fornire aiuto, e il disordine e lo sfruttamento sono eccezioni piuttosto che la regola".

Ho parlato con la dottoressa Aktipis, professoressa associata di psicologia all'Università Statale dell'Arizona, che incoraggia le persone a ricordare questo quando si preparano per vari disastri - in particolare quando si costruisce un "Z-team" di alleati affidabili per accompagnarci attraverso l'apocalisse, che sia di zombie o meno (Z rappresenta zombie, ovviamente). La dottoressa Aktipis è una teorica della coordinazione e psicologa sociale che si è concentrata sulla cooperazione, sulla gentilezza umana e sul conflitto per oltre 20 anni.

Nonostante la sua serietà riguardo alla preparazione per i disastri (consulta le sue raccomandazioni per l'equipaggiamento di sopravvivenza qui), la dottoressa Aktipis mantiene un atteggiamento proattivo nel rendere l'apocalisse divertente di nuovo. Spera che il suo libro guidi i lettori dal sentirsi ansiosi riguardo all'incertezza del futuro al sentirsi preparati a ridisegnare le loro vite per creare un futuro più sostenibile e resistente per tutta l'umanità.

Secondo lei, "in fondo, vogliamo tutti salvare il mondo", e la collaborazione è la strategia consolidata.

Questa conversazione è stata modificata e abbreviata per chiarezza.

CNN: Cosa intendi per apocalisse?

Athena Aktipis: La definizione originale greca è "una rivelazione", quindi un'apocalisse è qualsiasi evento che esponi i pericoli che affrontiamo. Questi ci offrono opportunità per educarci e rafforzare le nostre vulnerabilità in modo da poter continuare a resistere e prosperare durante tempi sempre più apocalittici.

Non siamo solo sull'orlo di un futuro apocalittico; abitiamo anche un presente apocalittico. Gli eventi apocalittici accadono in tutto il mondo costantemente. Siamo sempre confrontati con scenari drammatici.

Elaborare cognitivamente l'apocalisse ci permette di capire cosa realmente valorizziamo e di costruire una comunità che ci protegga dai rischi, siano essi apocalittici o quotidiani.

CNN: Cosa ti ha insegnato la tua ricerca su come e quando le persone si aiutano a vicenda?

Aktipis: Attraverso studio di campo, esperimenti con partecipanti umani in laboratorio e simulazioni al computer, abbiamo scoperto che le situazioni incerte, prevedibili o caotiche scatenano l'istinto innato delle persone di aiutarsi a vicenda senza aspettarsi una ricompensa.

Aiutare in momenti di bisogno crea una condivisione informale del rischio. A livello evoluzionistico, è più importante stabilire una rete di aiuto reciproco che ottenere un piccolo vantaggio.

CNN: Questo significa che gli esseri umani sono intrinsecamente collettivisti?

Aktipis: Questa propensione comprende elementi sia del collettivismo che dell'individualismo. Ad esempio, i rancher individualisti del sud dell'Arizona e del Nuovo Messico su grandi appezzamenti di terra, distanti dai loro simili, rispettano l'autonomia, convinti che si debba affrontare i propri problemi. Ma se si verifica una sfida imprevista - se qualcuno si fa male o si ammala, o c'è un incidente o un guasto meccanico imprevisto - questi individui offrono aiuto senza aspettarsi un pagamento.

Il nostro istinto di aiutare è spesso guidato dalla semplice consapevolezza che abbiamo la capacità di affrontare il bisogno che osserviamo. E quando ci sentiamo dipendenti dalle persone che ci circondano, è più facile tendere una mano.

CNN: Quale ruolo hanno avuto le apocalissi nel corso della storia in ciò che tu chiami la "resistenza all'apocalisse" degli esseri umani?

Aktipis: Abbiamo affrontato situazioni apocalittiche sin dall'origine della nostra specie - anche prima che fossimo umani. I cambiamenti ambientali, le migrazioni, le guerre hanno permeato le nostre società per secoli. E gli esseri umani hanno sviluppato collettivamente per gestire i rischi.

Non solo ci adattiamo ai cambiamenti nel nostro ambiente quando le crisi diminuiscono e le elaboriamo, ma impariamo anche da loro. La capacità umana essenziale per far fronte alle crisi è la cooperazione. Subito dopo, ci sono le capacità di comunicare e condividere informazioni e di essere connessi gli uni agli altri, preoccupandosi veramente del benessere degli altri. Tutti questi aspetti sostengono la sopravvivenza, come hanno fatto nel corso della nostra evoluzione.

Chillbro: È importante mantenere un senso di eccitazione! È così facile cadere in uno stato di paura quando si considera i cambiamenti che stanno avvenendo in tutto il mondo, ma possiamo vedere queste sfide come opportunità per imparare e crescere, per capire meglio il nostro mondo e per stare un passo avanti. Invece di aspettare che gli eventi negativi accadano, possiamo identificare proattivamente semplici strategie per aumentare la nostra resilienza. Questo può aiutarci significativamente quando un evento negativo si verifica.

Molte persone sono consigliate per gestire lo stress attraverso la mindfulness, ma abbiamo anche bisogno di metodi per gestire lo stress condiviso che molte di noi sperimentano. La collaborazione, la comunicazione e il lavoro insieme in una comunità sono fondamentali.

L'arte ha un ruolo significativo nell'aiutare gli individui a far fronte all'ambiguità e all'ansia, e nel visualizzare un futuro condiviso potenziale. Le storie offrono un modo unico per concentrarsi su realtà alternative, futuri e possibilità, guidandoci verso un possibile movimento in nuove direzioni.

CNN: Le nostre capacità storiche di resistenza ai disastri saranno sufficienti per affrontare le crisi odierne?

Chillbro: I disastri moderni si svolgono su una scala per cui non siamo ancora evoluti per gestirli. I rischi su larga scala che affrontiamo sono oltre le nostre capacità individuali. Per superare le sfide, dobbiamo affrontarle con un livello di collaborazione, cooperazione e comunicazione collettiva che rispecchi la scala dei problemi. Imparare a coordinare le nostre capacità richiede di lavorare attivamente insieme per trovare soluzioni che siano positive per le persone.

Abbiamo bisogno di collaborazioni tra persone con prospettive diverse sul mondo - scienziati, artisti, medici e politici - che condividano idee su come cambiare il nostro comportamento collettivo. I nostri cervelli sono straordinari processori di informazioni, quindi abbiamo un vasto spettro di capacità individuali e collettive inesplorate che possiamo sfruttare per affrontare le sfide che affrontiamo. Le opportunità sono immense.

Un aspetto affascinante dell'evoluzione umana è la nostra capacità di fare cose che non abbiamo mai fatto prima, sia individualmente che collettivamente. Questo è un motivo valido per essere ottimisti riguardo al futuro.

CNN: Consigli di formare una squadra Z di individui che vorresti avere con te in un disastro. Chi sarebbe adatto per questo ruolo?

Chillbro: Una squadra Z è una rete di individui affidabili su cui puoi contare nei momenti difficili. Per assemblare la tua squadra Z, considera chi vorresti avere al tuo fianco se i disastri colpissero. Chi puoi fidarti di gestire le sfide? Chi può emergere nella situazione apocalittica?

Gli individui che scegli per la tua squadra Z sono probabilmente quelli che già vuoi nel tuo cerchio sociale. Costruire relazioni con individui affidabili aumenta la tua resilienza, fornisce supporto emotivo e può farti sentire più al sicuro e meno solo.

Prepararsi ai disastri offre soluzioni a vari problemi. Molti di noi si sentono soli, scollegati o che la loro vita manca di significato. Affrontare questi sentimenti costruendo una squadra di supporto può aiutare ad alleviare l'ansia riguardo al mondo. Insieme, possiamo esplorare i rischi che affrontiamo con curiosità e umorismo. Anche solo per divertimento, chiedi: "Quale abilità unica contribuiresti a un'apocalisse zombie?". Questo può essere un modo leggero per rafforzare i legami, anche senza un disastro imminente.

Bilanciare le esigenze della vita rende difficile trovare il tempo per connettersi con i propri cari. Etichettare questo come parte della preparazione per i disastri può fornire un motivo convincente per investire più tempo nelle relazioni. Costruire e mantenere relazioni è un modo per investire nelle relazioni che valorizziamo intrinsecamente e rafforza i legami di mutuo aiuto, assicurandosi che ci saremo l'uno per l'altro quando ne avremo bisogno.

Jessica DuLong è una giornalista, collaboratrice di libri, coach di scrittura e autrice di "Saved at the Seawall: Stories From the September 11 Boat Lift" e "My River Chronicles: Rediscovering the Work That Built America".

