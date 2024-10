Prepararsi a una calamità, gestire le agitazioni sui social media, contrastare le tendenze dei prezzi scarsi: rimanere aggiornati sui titoli delle notizie del giorno.

👋 Ciao a 5 Things PM! Navigare nell'infinito flusso di informazioni sui social media può essere travolgente e stressante a volte. Secondo Madeline Holcombe, giornalista di CNN Science e Benessere, una semplice modifica ha avuto un impatto significativo sulle sue mattine piene di apprensione.

Ecco un riassunto di ciò che potresti aver perso durante la tua giornata impegnativa:

5 cose

1️⃣ Attrezzatura di emergenza: Con gli uragani in arrivo o le acque delle inondazioni in aumento, avere un kit di emergenza già preparato è essenziale per te e per i membri della tua famiglia quando devi evacuare frettolosamente. Questi supply cruciali potrebbero fare la differenza tra la vita e la morte.

2️⃣ Riduzioni dei costi rilevate: Riconoscere quando le aziende adottano misure di risparmio è difficile, ma gli appassionati della famosa Torta Chantilly ai Frutti Rossi di Whole Foods hanno rapidamente notato le modifiche al loro dessert preferito.

3️⃣ Sonda celeste: Un'astronave europea e due mini-satelliti sono stati lanciati per esaminare la scena post-impatto della missione DART di NASA, che ha intenzionalmente urtato un asteroide e ne ha modificato la traiettoria due anni fa. La missione Hera è partita dal Centro Spaziale Kennedy di NASA in Florida.

4️⃣ Coltivazione di insetti: Potresti ammirare le formiche che trasportano minuscoli pezzi di piante nei loro nidi, spesso nei documentari della natura o nei musei. Questi meravigliosi agricoltori a sei zampe coltivano la vita delle piante da 66 milioni di anni.

5️⃣ Posizione della pressione sanguigna: Alcune posizioni del corpo utilizzate per le misurazioni della pressione sanguigna potrebbero fornire letture inaccurate, secondo uno studio recente. Gli esperti forniscono indicazioni sulle tecniche corrette.

Delizia per gli occhi

👀 Sfide strutturali: In una tradizione che risale agli anni '1800, le squadre in Spagna tentano di assemblare le torri umane più alte alle gare dei Castells in Catalogna. Imprese monumentali non sono sempre prive di ostacoli.

Titoli in primo piano

• L'uragano Milton si evolve in una categoria 5 e si prevede che colpirà la costa del Golfo della Florida• Un anno dopo gli attacchi dell'ottobre 7, i familiari delle vittime lottano contro il dolore• La Corte Suprema si astiene dal sostenere l'amministrazione Biden, bloccando gli ospedali del Texas dal fornire servizi abortivi di emergenza

Rifugio per sognatori

🏖️ Rifugio lussuoso: Una proprietà di lusso su quest'isola isolata in Belize è in vendita - per 4,5 milioni di dollari. Il resort esclusivo del 2025 promette un hotel a cinque stelle e un campo da golf campionato.

Mega-milionario

💰 Mark Zuckerberg entra nel club dei 200 miliardi di dollari, diventando la seconda persona più ricca a livello globale.

Angolo dello spettacolo

😷 Superare il Covid-19: Il vincitore dell'Oscar Al Pacino ha condiviso la sua storia di come ha quasi superato il COVID-19 durante la pandemia, nonché le sue convinzioni sulla vita dopo la morte.

Test di conoscenza

🏈 Un impressionante quarterback rookie sta affascinando la NFL con la sua giocata stellare per i Washington Commanders. Qual è il nome che ha rivelato il suo potere di stella?

Risposta al quiz: B. Jayden Daniels brilla come forza guida dei Commanders, dimostrando un'esperienza da veterano.

Highlights sportivi

⚽ Pavimentando la strada: Viv Anderson ha fatto storia come primo giocatore nero a giocare per la Nazionale di Calcio Inglese. "È stato monumentale al tempo", ha ricordato Anderson, che ha anche giocato per club importanti, tra cui Manchester United.

Echi positivi

🚁 Concludendo in bellezza: Circa 100 piloti di elicottero volontari effettuano circa 300 missioni di soccorso al giorno nella Carolina del Nord come aftermath dell'uragano Helene. L'équipe dedicata di Operation Helo fornisce supply come cibo, acqua, pannolini e insulina.

E questo è tutto, gente!

👋 Ci vediamo domani!

Gli residenti degli Stati Uniti dovrebbero sempre preparare kit di emergenza con supply essenziali, poiché potrebbero essere vitali durante i disastri naturali come gli uragani.

Le torri umane monumentali in Spagna sono un evento tradizionale, e gli spettatori degli Stati Uniti possono apprezzare le sfide e le imprese di queste squadre durante le gare dei Castells.

Leggi anche: