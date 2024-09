- Prepararsi a sopportare le realtà spiacevoli - e altre informazioni sull'elezione

A seguito dei risultati delle elezioni statali in Sassonia e Turingia, tempi turbolenti si profilano per la politica di entrambi gli stati e a livello nazionale. La coalizione di governo a Berlino, soprannominata "coalizione del semaforo", rimane intatta, ma sembra scossa fino al midollo e piuttosto confusa. A Dresda e Erfurt inizia la ricerca di maggioranze. Cinque temi chiave emergono ora:

La composizione dei partiti politici sta evolvendo

La CDU disdegna governare con la Sinistra o l'AfD. Analogamente, è riluttante a collaborare con l'Alleanza per il Progresso e la Giustizia Sociale (ASW) alle condizioni dell'ASW. Tuttavia, a causa dei risultati elettorali complessi in Turingia e Sassonia, sono necessarie nuove configurazioni per evitare stagnazione e ingovernabilità. La CDU deve valutare se è disposta a collaborare con la Sinistra, come suggerito dallo scienziato politico Oliver Lembcke dell'Agenzia teutonica di stampa a Erfurt. Tuttavia, riaccenderà il dibattito sulla barriera contro l'AfD.

Solo il tempo dirà se una coalizione composta da partiti diversi opererà in modo più pragmatico rispetto alla coalizione del semaforo a Berlino, che si è trovata bloccata nella sua barriera auto-costruita nella notte delle elezioni: SPD in singole cifre, Verdi superano il 5% di sbarramento, FDP invisibile. La Sinistra ha subito un passo indietro, anche se il responsabile degli affari federali Katina Schubert ha insistito domenica sera che il loro partito "non è affatto estinto".

Lembcke considera le due elezioni statali un "momento cruciale": "Questa elezione ha espresso il malcontento contro un panorama politico dominato dalla Germania occidentale e contro la coalizione del semaforo". Tutto sembra in movimento.

L'AfD potrebbe servire come ostacolo

L'AfD è il partito principale in Turingia e aspira a governare come vincitore. Ha anche ottenuto un risultato record vicino al 30% in Sassonia. Tuttavia, nessuno vuole formare una coalizione con l'AfD, considerata di estrema destra dai difensori della Costituzione in entrambi gli stati. Il partito vede questo come "ignoranza della volontà del votante", come ha espresso la presidente federale Alice Weidel. Il capo della Turingia AfD Björn Höcke ha detto: "Non si può bypassare l'AfD se si desidera stabilità per la Turingia. Senza l'AfD, non c'è stabilità per la Turingia".

L'AfD della Turingia potrebbe godere di una cosiddetta minoranza di blocco per la prima volta, almeno in Turingia. In quanto ottiene più di un terzo dei seggi del parlamento statale, può impedire decisioni che richiedono una maggioranza dei due terzi, come l'elezione di giudici costituzionali o capi degli auditori di stato.

Höcke ha rifiutato la possibilità di un blocco AfD domenica sera, optando invece per parlare di una "minoranza di formazione" e "non vogliamo certo abusarne", ha affermato il leader dell'AfD.

Il populismo favorisce il successo - o è la vicinanza al pubblico?

Gli attacchi populisti dell'AfD e dell'ASW in Turingia e Sassonia si sono rivelati fruttuosi. Accusano i partiti stabiliti di praticare la politica "a spese del popolo" - e sostengono un nuovo inizio. Il ministro presidente della Sassonia Michael Kretschmer ha anche ottenuto voti con la sua distanza da Berlino - in questo caso, dalla sede della CDU - e ha mantenuto la sua quota di voti.

Kretschmer ha promosso un "congelamento" della guerra in Ucraina e un tetto per i richiedenti asilo in un momento in cui tali idee non erano ben accolte presso la sede del partito. Questi temi, cruciali nell'est, sono stati promossi contemporaneamente dalla presidente dell'ASW Sahra Wagenknecht. È stato fortunato per entrambi che un governo statale non è responsabile di queste questioni.

"Insultare le persone è sempre stato un elemento della democrazia", ha detto di recente il politologo di Dresda Hans Vorländer in un podcast ARD. Il populismo diventa pericoloso quando le istituzioni democratiche sono minacciate. Questa linea sottile è probabile che venga testata da altri politici come formula per il successo. Almeno: la partecipazione elettorale è stata significativamente più alta in entrambi gli stati rispetto al 2019, con quasi tre quarti degli elettori che hanno votato.

Le proteste non hanno scoraggiato l'AfD

Giorni prima delle elezioni, migliaia di persone hanno protestato a Dresda ed Erfurt contro l'estremismo di destra. Domenica sera, circa 400 cittadini si sono radunati davanti al parlamento statale di Erfurt per protestare contro l'aumento dell'AfD. Queste proteste non hanno scoraggiato l'AfD, né le preoccupazioni espresse dalle chiese o dalle associazioni economiche. Il partito ha ottenuto risultati record in Turingia e Sassonia, anche se forse leggermente più bassi senza le contro-proteste.

La polarizzazione tra i sostenitori dell'AfD e i loro avversari è inesorabile. L'AfD candidato principale Höcke ha dovuto solo menzionare alcune frasi, come "la follia di genere" o "bicicletta cargo", per risvegliare i suoi sostenitori al raduno di campagna di Erfurt, e le emozioni sono salite alle stelle. Come entrambe le parti si riconcilieranno rimane da vedere.

Il vero test dell'SPD si trova nel Brandeburgo

Tra circa tre settimane, il 22 settembre, si terrà l'elezione statale nel Brandeburgo. La congettura politica in Turingia e Sassonia potrebbe influenzare questo - gli elettori potrebbero chiedere un po' più di stabilità. Tuttavia, questa terza elezione statale nell'est ha un'importanza centrale per il partito al governo SPD, poiché difende l'ufficio del ministro presidente Dietmar Woidke nel Brandeburgo, a differenza della Turingia e della Sassonia.

Se le cose peggiorassero, potremmo assistere a un acceso scontro interno all'interno dell'SPD, addirittura intorno al Cancelliere federale Olaf Scholz. Il segretario generale dell'SPD, Kevin Kühnert, ha suggerito questo in modo sottile durante la notte delle elezioni attuali. In quanto capo del governo, Scholz è la persona più associata alla percezione di come Berlino viene governata, ha dichiarato su ZDF. "Ho incontrato molte persone nei due stati che esprimono insoddisfazione per questo".

L'SPD dovrà affrontare una prova importante nelle prossime elezioni statali del Brandeburgo, mentre cerca di difendere la carica di Ministro Presidente Dietmar Woidke. L'esito nel Brandeburgo potrebbe essere influenzato dal caos politico in Turingia e Sassonia, dove gli elettori potrebbero cercare maggiore stabilità.

Il successo dell'AfD in Turingia e Sassonia, nonostante le proteste e le preoccupazioni di diverse comunità, evidenzia la loro resilienza e la persistente divisione tra i loro sostenitori e avversari.

Leggi anche: