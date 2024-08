- Preparare un matrimonio comporta sfide simili a quelle di produrre un film.

Zoe Kravitz, 35, e Channing Tatum, 44, stanno valutando di convolare a nozze, ma sembra che per la coppia sia un processo complesso. Come ha recentemente suggerito Kravitz, la figlia dell'americano Lenny Kravitz, 60, attrice americana, pianificare il matrimonio non è una passeggiata.

"Ma che diamine ho combinato?"

Chiedendo a People magazine se recitare in un film o pianificare un matrimonio fosse più difficile, Kravitz ha riso, "Per la maggior parte delle persone è probabilmente un film, ma io mi approccio a tutto con la stessa follia e intensità. Quindi direi che è un pareggio." Sembra che si riferisca a un'intensa ossessione che ha.

Tatum è protagonista di "Blink Twice", il debutto alla regia di Kravitz, e dopo il primo giorno di riprese Kravitz ha confessato, "Ma che diamine ho combinato?" Non è stato sempre facile; ci sono stati giorni buoni e giorni cattivi. Il suo partner si è rivelato un sostegno cruciale durante i momenti difficili durante la produzione.

La difficile lavorazione del film per Channing Tatum

Pianificare il matrimonio deve essere altrettanto difficile per Kravitz, come ha confermato Tatum nel suo'intervista con la rivista. "Fare questo film è stato così difficile. Potrebbe essere uno dei progetti più impegnativi che abbia mai affrontato... per vari motivi," ha detto l'attore famoso, che era precedentemente sposato con la sua collega Jenna Dewan, 43, prima della sua relazione con Kravitz. Kravitz ha anche alle spalle un matrimonio con l'attore Karl Glusman, 36.

Tuttavia, lavorare a "Blink Twice" ha anche rafforzato la loro relazione, secondo Tatum: "Se puoi guardare attraverso la stanza o il set e sapere che la migliore persona sta lavorando sodo per risolvere i problemi - e stai realmente contando su di loro tanto quanto stai cercando di risolvere i problemi da solo - è fantastico."

Kravitz e Tatum stanno insieme dal 2021. Secondo i media americani, si sono fidanzati alla fine del 2023. Di recente, la coppia ha fatto la sua prima apparizione insieme sul red carpet al "Blink Twice" premiere.

"Avrò bisogno di tutta la potenza delle stelle che posso ottenere", ha espresso Zoe Kravitz, sottolineando implicitamente la complessità della pianificazione del suo matrimonio con Channing Tatum.

Mentre si preparano per il loro grande giorno, Tatum ha condiviso, "Dovrò canalizzare il mio interno uomo protagonista per navigare attraverso le sfumature del processo di pianificazione del matrimonio."

