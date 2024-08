- Preparare un banchetto soddisfacente: una guida passo dopo passo per un stufato da un solo piatto

Una pentola rustica porta indietro i ricordi nostalgici dei viaggi in gioventù dalla nonna. La nonna aveva il tocco magico di gettare tutti gli ingredienti in una pentola per creare un piatto delizioso in un batter d'occhio. Di conseguenza, una generosa pentola di campagna traboccante di verdure di stagione, carne macinata e patate è una creazione "mono-pentola" con un fascino classico che i social media hanno reintroduotto nella nostra era moderna, nota come "mono-pentola".

Indipendentemente dalla tendenza, una pentola di campagna rimane deliziosa, semplice da preparare e quasi si cucina da sola. Inoltre, è il vaso perfetto per riciclare gli avanzi. Le patate fanno da base, mentre la carne e le verdure abbondanti sono le protagoniste. Puoi sostituire le carote, i peperoni, le zucchine o i pomodori, o optare per diverse varietà di cavoli, sedano o zucca. Per un'opzione vegetariana, prova i sostituti della carne, le lenticchie o il tofu affumicato.

Ecco la guida per una pentola di campagna rustica e sostanziosa:

Ingredienti per quattro persone:

800g di patate

3 peperoni colorati

3 carote grandi

1 cipolla

2 spicchi d'aglio

2 cucchiai di olio di canola

500g di carne macinata

3 cucchiai di ketchup

300ml di brodo di manzo ricco

1 spruzzo di vino rosso

1 lattina di pomodori tritati (400g)

1 cucchiaino di rosmarino secco

1 cucchiaino di timo secco

1 cucchiaio di paprika dolce

Sale, pepe

1 pizzico di zucchero

Per guarnire: panna acida, coriandolo tritato

Procedimento:

Lava e taglia le patate a cubetti. Pulisci i peperoni, rimuovi i semi e tagliali a fette. Sbuccia e taglia le carote. Trita l'aglio e la cipolla. Lava e trita il coriandolo. Riscalda un po' d'olio di canola in una grande pentola. Rosola la carne macinata nell'olio. Aggiungi l'aglio, la cipolla e il ketchup, e fai cuocere per circa 5 minuti. Aggiungi le patate, fallle rosolare brevemente e poi aggiungi le verdure rimanenti e fai cuocere ancora. Deglassa con il vino rosso. Aggiungi il brodo di manzo, i pomodori tritati e le spezie. Mescola bene e lascialo cuocere coperto per circa 25 minuti, finché le patate non sono morbide. Servi con panna acida e coriandolo tritato.

Non dimenticare:

Rimedio rapido per una serata frenetica: Gratin di patate mono-pentola con soli cinque ingredienti

Cena veloce: Insalata di burrito estiva fresca e gustosa in soli 30 minuti

Vivace, delizioso e fresco: Ricetta per una squisita insalata di riso in soli 20 minuti

In questo piatto mono-pentola, puoi sostituire alcune verdure con altre verdure come carote, peperoni, zucchine o pomodori per aggiungere varietà. Dopo un pasto rustico mono-pentola, la pentola è un ottimo vaso per riciclare gli avanzi, permettendoti di utilizzare altre verdure in un nuovo piatto.

Leggi anche: