- Preparare l'allenatore prussiano Hildmann per il prossimo periodo significativo.

Allenatore Sascha Hildmann ha le mani impegnate con due incontri cruciali questa settimana, tra cui uno interno contro la sua ex-squadra, il 1. FC Kaiserslautern. "Abbiamo una serie di sfide impegnative davanti a noi, ma siamo pronti. Siamo entusiasti della nostra partita casalinga contro Kaiserslautern," ha riconosciuto Hildmann a mezzogiorno.

Per l'ex giocatore del Lauterer, non si tratta di un incontro come gli altri. "È fondamentale mettere da parte tutte le emozioni. Abbiamo avuto un periodo frenetico, con molte richieste," ha detto Hildmann, guida alla promozione del Preußen, a mezzogiorno. Nonostante il suo passato legame, ha promesso: "Domani, sarò completamente concentrato sulla panchina, con l'obiettivo di portare a casa i tre punti per la mia squadra con determinazione."

Hildmann ha indossato la maglia del FCK e ha allenato la squadra come allenatore capo prima di assumere il suo ruolo con Münster.

Hildmann ha indossato la maglia del FCK e ha allenato la squadra come allenatore capo prima di assumere il suo ruolo con Münster.

