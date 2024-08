Preparandosi a difendere di nuovo Israele, gli Stati Uniti fanno pressione sull'Iran e Israele per ridurre la tensione

Negli ultimi giorni, il Presidente Joe Biden e il suo principale diplomatico, il Segretario di Stato Antony Blinken, hanno avuto una serie di chiamate con i loro omologhi in tutto il Medio Oriente. Hanno avuto numerosi scambi con i leader e i ministri degli Esteri di Giordania, Qatar e Egitto, portando un messaggio di de-escalation.

“We’ve been engaged in intense diplomacy with allies and partners communicating that message directly to Iran. We communicated that message directly to Israel,” Blinken ha detto martedì. “Everyone in the region should understand that further attacks only perpetuate conflict, instability, insecurity for everyone.”

Un attacco iraniano incombente sarebbe una risposta all'uccisione da parte di Israele lo scorso fine settimana del comandante militare più alto di Hezbollah, il più potente proxy di Iran in Libano. Il giorno successivo, Israele è ampiamente considerato aver ucciso il leader politico di Hamas a Tehran, che Israele non ha ammesso di aver eseguito.

Iran e i suoi proxy sono stati visti iniziare a fare alcuni preparativi per una potenziale rappresaglia contro Israele, secondo due ufficiali americani informati dell'intelligence. Le fonti non hanno fornito ulteriori dettagli sui tipi di preparativi in corso.

Più ufficiali americani hanno detto a CNN che gli Stati Uniti si aspettano un attacco contro Israele nei prossimi giorni. Rimasto incerto se ci sarà una risposta coordinata tra Tehran e Hezbollah.

Gli ufficiali hanno anche detto a CNN che l'Iran è ancora considerato mentre delibera la portata della sua risposta.

Un ufficiale americano e un ufficiale di intelligence occidentale hanno detto a CNN che le preoccupazioni sono ora più alte per Hezbollah che agisca rispetto all'Iran, aumentando la possibilità che il gruppo miliziano con base in Libano - che è finanziato, equipaggiato e addestrato dall'Iran - possa agire senza di loro.

Con gli ufficiali americani e israeliani che credono che un attacco da parte dell'Iran e del suo asse potrebbe essere solo una questione di tempo, ciò che accade dopo dipenderà da Israele. Molto dipenderà da ciò che viene preso di mira - siti militari o civili - e dalla letalità di quegli attacchi.

Mentre gli Stati Uniti mantengono trattative segrete e indirette con l'Iran - spesso in Oman - altri paesi come Qatar e Giordania parlano con Tehran direttamente e apertamente. Il ministro degli Esteri della Giordania ha fatto una rara visita a Tehran nel fine settimana e il Qatar spesso agisce come intermediario per gli Stati Uniti.

Il nuovo Presidente iraniano Masoud Pezeshkian ha detto al ministro degli Esteri della Giordania Ayman Safadi domenica che l'assassinio di Haniyeh è stato un "grosso errore da parte del regime sionista (Israele) che non passerà impunito", secondo la TV di stato iraniana.

Mercoledì, l'Organizzazione della Cooperazione Islamica si riunirà nella città portuale saudita di Jeddah su richiesta dell'Iran per discutere l'omicidio di Haniyeh. L'ufficiale di Hamas era in Iran per l'inaugurazione di Pezeshkian, che ha aggiunto all'ira iraniana per l'assassinio del loro ospite nella loro capitale.

I ministri degli Esteri arabi si aspettano di continuare a premere l'Iran per la moderazione mentre criticano Israele per l'omicidio di Haniyeh.

Il giorno prima che Haniyeh venisse ucciso, gli aerei israeliani hanno eseguito un attacco mirato a sud di Beirut contro il comandante militare di Hezbollah Fu'ad Shakr. Almeno tre altri sono stati uccisi, secondo i media libanesi.

Il leader di Hezbollah Hassan Nasrallah ha detto martedì che risponderanno contro Israele "indipendentemente dalle conseguenze" per vendicare l'assassinio, ma farli aspettare è "parte della punizione".

Le crescenti preoccupazioni su ciò che potrebbe accadere arrivano poco meno di quattro mesi dopo un grande attacco dell'Iran contro Israele, che ha visto più di 300 missili e droni lanciati contro Israele a ondate.

In quel caso, l'attacco diretto senza precedenti dell'Iran contro Israele era un tentativo di vendicare un altro attacco israeliano nella capitale siriana di Damasco contro una struttura diplomatica che ha ucciso sette membri della forza Quds delle Guardie

Leggi anche: