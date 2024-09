- Preparandoci al prossimo episodio della serie di Rocky ecco cosa aspettarci.

Nel sequel di "Rocky", intitolato "Creed", la storia ruota attorno al figlio dell'acerrimo rivale di Rocky Balboa, Apollo Creed, interpretato da Carl Weathers. Questa saga si è distinta dal suo enorme predecessore con ogni sequel, in modo particolare in "Creed III - L'eredità di Rocky", dove Sylvester Stallone era assente per la prima volta dal suo ruolo classico. Diretto da Michael B. Jordan, il film continua a conquistare il pubblico, con la sua prima TV gratuita su ProSieben in programma il 1° settembre.

La trama ruota attorno a Adonis "Donnie" Creed (interpretato da Jordan), ora proprietario di un centro di boxe a Los Angeles, che impartisce la sua saggezza agli atleti in erba. Il suo tempo è diviso tra la moglie Bianca (Tessa Thompson) e la loro figlia sorda Amara, che sta sviluppando un interesse per la boxe. Tuttavia, la loro vita tranquilla viene turbata da Damian "Dame" Anderson (Jonathan Majors), un amico diventato rivale a causa di un incidente del passato che ha portato Majors in prigione, mentre Jordan è uscito illeso. I due si affrontano nel ring in cerca di vendetta.

La questione di un quarto capitolo

Con i numeri del botteghino forti, "Creed III" ha acceso le speculazioni su una possibile quarta parte. Nel novembre 2023, il produttore hollywoodiano Irwin Winkler ha confermato il ritorno della serie "Creed", con Michael B. Jordan pronto a dirigere e interpretare. Le informazioni sul sequel sono ancora scarse, anche se Winkler ha menzionato che la pre-produzione inizierà entro un anno. La finestra di uscita prevista è il 2026, ma non sono state rivelate dettagli sulla trama.

Il cast

Sylvester Stallone è improbabile che torni nel ruolo di Rocky Balboa, come dichiarato pubblicamente. Stallone considera la sua storia conclusa in "Creed II" e nutre risentimento nei confronti del produttore Winkler per aver sfruttato entrambi i franchise. L'outlook per Jonathan Majors potrebbe essere altrettanto cupo, data la sua condanna per violenza domestica lo scorso anno, che ha portato Hollywood a rivedere i suoi ruoli.

