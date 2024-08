- Preoccupazioni per la sicurezza: la festa di diploma del CSD è stata cancellata a Bautzen

Gli organizzatori della Christopher Street Day (CSD) a Bautzen hanno annullato una festa di chiusura prevista per sabato a causa di preoccupazioni per la sicurezza, come hanno annunciato. "Non possiamo assumercene la responsabilità e attualmente non disponiamo delle risorse necessarie per garantire e proteggere questo evento", ha dichiarato Jonas Loeschau, co-organizzatore del CSD, a "Freie Presse".

La direzione della polizia di Görlitz ha confermato che gli organizzatori avevano annullato un evento di chiusura previsto dopo un incontro di collaborazione con la polizia. Tuttavia, un portavoce della direzione della polizia di Görlitz non ha fornito informazioni sulle ragioni dell'annullamento.

Secondo le loro dichiarazioni, è prevista una manifestazione contro il CSD con lo slogan "Contro la propaganda del genere e la confusione di identità!!!" con 200-400 persone registrate. Il micro-partito di estrema destra "Freie Sachsen" ha annunciato inoltre una protesta con 30-50 partecipanti. Per la parata del CSD, sono registrate 500 persone.

Ignoti hanno fatto irruzione nella sede originaria dell'evento di chiusura, un centro giovanile, durante la notte di giovedì, secondo la polizia. Armadi e uffici sono stati saccheggiati e sono stati rubati 1500 euro, ha detto il portavoce della polizia. Non è noto se il furto sia avvenuto prima o dopo l'annullamento o se ci sia un collegamento.

Organizzatore: Non si aspettava la portata della protesta

Loeschau ha dichiarato al giornale che gli organizzatori si aspettavano annunci di proteste ma non la loro portata. In un'intervista con MDR, Loeschau ha consigliato ai partecipanti del CSD di muoversi solo in gruppi durante il loro arrivo e partenza. È membro del partito Verde e fa parte del consiglio comunale di Bautzen e del consiglio distrettuale di Bautzen.

La politica verde Katja Meier ha dichiarato di essere scioccata dal fatto che un evento fosse stato annullato a causa di preoccupazioni per la sicurezza e della forte mobilitazione dell'estrema destra. "L'odio e l'incitamento contro le persone queer sono espressioni di ideologie anti-umane che non hanno posto nella nostra società", ha sottolineato la ministra della Giustizia sassone.

Il Christopher Street Day si tiene ogni anno in molte città di tutto il mondo e commemora gli eventi del 28 giugno 1969: la polizia ha fatto irruzione nel bar gay e lesbico "Stonewall Inn" di New York sulla Christopher Street, scatenando giorni di proteste da parte di gay, lesbiche e persone transgender. Il CSD vuole ricordare i diritti delle persone lesbiche, gay, bisessuali, transgender, intersessuali e queer.

Gli organizzatori stanno ora cercando un'alternativa per la festa di chiusura annullata, poiché si è ritenuto troppo rischioso il disturbo intorno all'edificio. Nonostante l'annullamento, la parata del CSD con oltre 500 partecipanti registrati è ancora prevista.

