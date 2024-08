- Preoccupazioni per gli infortuni al RB Leipzig prima della Coppa

Almeno cinque giocatori della squadra di Bundesliga RB Lipsia non saranno presenti nella rosa per la partita di DFB-Pokal contro il Rot-Weiss Essen sabato (15:30 CET/Sky). Yussuf Poulsen è ancora sospeso a causa di un cartellino rosso nel secondo turno della stagione precedente contro il VfL Wolfsburg, mentre l'austriaco Xaver Schlager è fuori per un lungo periodo a causa di un infortunio al ginocchio.

L'allenatore Marco Rose sarà anche senza Christoph Baumgartner, il nuovo acquisto Assan Ouédraogo e El Chadaille Bitshiabu, che hanno tutti subito infortuni durante la preparazione. Baumgartner e Bitshiabu sono già in allenamento individuale e potrebbero tornare all'allenamento in squadra la prossima settimana.

Ouédraogo's ritorno probabile a metà settembre

Per Ouédraogo la situazione è più complicata. Il centrocampista, arrivato dal FC Schalke, si è infortunato al ginocchio in un'amichevole contro l'Aston Villa e non dovrebbe essere disponibile fino a settembre. Questo coincide con i resoconti di Bild e dpa.

Castello Lukeba, ancora impegnato nel torneo olimpico di calcio fino allo scorso venerdì, è ora tornato a Lipsia. Il medaglia d'argento dalla Francia potrebbe far parte della rosa per la partita di Essen, ma è ancora da vedere se partirà titolare.

La squadra avrà bisogno di opzioni alternative per il centrocampo data l'assenza prolungata di Ouédraogo a causa delle cure per l'infortunio. Baumgartner e Bitshiabu, anch'essi infortunati, stanno facendo progressi e potrebbero riprendere l'allenamento in squadra la prossima settimana.

Leggi anche: