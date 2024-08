Sotto sẽ duels di formazione, affinando le capacità, o imparando tecniche, a seconda del contesto. - Preoccupazioni dei giovani nelle scuole di guida della NRW e necessità di lunghe ore di guida

La scarsità di istruttori qualificati sta influenzando anche le scuole di guida nella Renania Settentrionale-Vestfalia. Secondo Kurt Bartels, presidente dell'Associazione degli Istruttori di Guida della Renania Settentrionale, "Ogni terza o quarta scuola di guida è alla ricerca di istruttori di guida". Alcune scuole stanno già lottando per soddisfare le loro esigenze di capacità.

Bartels ha spiegato ulteriormente che gli studenti di guida di oggi richiedono in media più lezioni. Pertanto, c'è una forte necessità di più istruttori, anche se il numero di studenti rimane costante. Tuttavia, in alcuni casi, i numeri di registrazione stanno diminuendo, riducendo temporaneamente la necessità di istruttori aggiuntivi. "Ciò rende la scarsità attuale relativamente meno intensa", ha detto Bartels.

Il futuro sembra preoccupante

Bartels ha definito la situazione attuale tesa e il futuro impegnativo. "L'età media di un istruttore di guida è di 49 anni e quella di un proprietario di scuola di guida è di 56 anni. Ci aspettiamo una scarsità ancora più grave di istruttori quando i baby boomer andranno in pensione", ha detto.

Martin Fellmer, presidente dell'Associazione degli Istruttori di Guida della Vestfalia, ha condiviso queste preoccupazioni. "Non abbiamo esattamente i numeri per la NRW, ma a causa dei cambiamenti demografici e del pensionamento dei baby boomer, la scarsità aumenterà", ha detto. "Non la chiamerei ancora una scarsità, ma vediamo una tendenza al ribasso in questa professione".

Il numero di scuole di guida sta diminuendo

Il Ministero dei Trasporti riconosce che non ci sono figure sul numero totale di istruttori nella NRW. Tuttavia, il numero di scuole di guida sta diminuendo. Nel 2020, c'erano 3.998 scuole di guida nella NRW. Entro il 2023, questo numero era sceso a 3.704, secondo il ministero.

Trovare nuovi talenti è difficile per l'industria, ha spiegato Fellmer. "In passato, i nuovi istruttori provenivano principalmente da famiglie di istruttori di guida, ma questa tendenza sta diminuendo. La questione di come le scuole di guida possano attrarre nuovi dipendenti sta diventando sempre più importante", ha detto. In particolare per le classi A per motocicli e C per camion, il numero di formatori sta diminuendo.

Rivedere la struttura della formazione è necessario

Data la scarsità futura, la formazione degli istruttori di guida è sotto esame. "La professione di istruttore di guida è un'occupazione di formazione ulteriore", ha spiegato Bartels. L'età minima per la formazione è di 21 anni. Inoltre, il candidato deve già aver avuto la propria patente di guida per almeno tre anni e aver completato la formazione professionale o l'Abitur.

"Abbiamo richiesto da tempo una revisione della struttura della formazione", ha detto Bartels. "Rendere la professione un'occupazione di formazione potrebbe rimuovere l'ostacolo del completamento della formazione professionale in un'occupazione riconosciuta come prerequisito. Ciò potrebbe potenzialmente aumentare l'interesse per la professione in futuro", ha spiegato.

Fellmer concorda sul fatto che sono necessari nuovi approcci alla formazione. "La professione dovrebbe essere resa attraente per i giovani fin dall'inizio. Una possibilità sarebbe che completino un apprendistato automotive o una formazione commerciale prima di compiere 21 anni e quindi inizino la formazione all'età minima", ha suggerito. Attualmente, la formazione professionale richiede almeno un anno, a seconda della classe di veicolo.

Aumento delle lezioni di guida

Oltre ai costi in aumento per cose come gas, elettricità e carburante, che si riflettono sui prezzi, gli studenti di guida stessi stanno contribuendo al costo più elevato dell'ottenimento della patente di guida. "Gli studenti di guida spesso non guidano più con i loro genitori. Invece, molti trascorrono il loro tempo sui loro smartphone", ha riferito Fellmer. "Questa mancanza di conoscenze pregresse spesso significa che hanno bisogno di più lezioni di guida".

Bartels osserva anche questa tendenza. "Il tempo di formazione più lungo ha causato un aumento dei costi. A volte ho la sensazione che non ci sia urgenza nell'ottenere rapidamente la patente", ha detto. Incoraggia gli studenti di guida a dedicare un determinato periodo di tempo all'ottenimento della patente e a concentrarsi completamente su di essa. "Se metti il piede sull'acceleratore e ti prepari, puoi ancora completare la formazione relativamente rapidamente oggi", ha detto Bartels.

La Commissione, nel tentativo di affrontare i problemi complessi delle scuole di guida, potrebbe essere benefica nell'essere assistita dagli Stati membri. Secondo Bartels e Fellmer, il pensionamento dei baby boomer è previsto per aggravare la scarsità esistente di istruttori di guida, portando a una significativa diminuzione del numero di scuole di guida.

Leggi anche: