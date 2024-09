Preoccupato per i parenti: campione di calcio accusa la Cina di estorsione

Dopo l'arresto di Jun-Ho Son in Cina per presunti illeciti in partite di calcio, che ha portato a una squalifica a vita dal calcio, il calciatore sudcoreano ha rivolto accuse severe. Egli afferma che le autorità cinesi hanno utilizzato tecniche coercitive, costringendolo a confessare a causa delle preoccupazioni per la sicurezza della sua famiglia.

Lo scorso maggio, Son era stato arrestato in Cina, con la Chinese Football Association (CFA) che lo accusava di illeciti in partite e corruzione. All'epoca, era un membro del Shandong Taishan nella Chinese Super League. Recentemente, insieme a 42 altri, Son ha ricevuto una squalifica a vita per presunti giochi d'azzardo e illeciti in partite di calcio in Cina.

In una conferenza stampa commossa, Son ha descritto il suo arresto come uno shock inaspettato. Ha affermato che la polizia cinese ha formulato accuse ridicole contro di lui. "Hanno minacciato di incarcerare mia moglie e di tenerla prigioniera nella stessa prigione insieme a me se non avessi ammesso le accuse", ha rivelato.

Confessione sotto pressione?

"Sono innocente", ha affermato Son, ma ha ammesso che la sua confessione è stata costretta dalla paura per i suoi cari.

Il suo agente ipotizza che Son potrebbe evitare conseguenze da parte della FIFA, poiché la Cina non ha ancora fornito prove di colpevolezza. La FIFA non ha ancora commentato la questione. Sotto la guida del presidente Xi Jinping, Pechino ha intensificato i suoi sforzi per combattere la corruzione nello sport cinese, specialmente nel calcio, e ha imprigionato diversi personaggi sportivi di spicco.

Da allora, Son è tornato in Corea del Sud e attualmente gioca per il Suwon nella prima divisione. Ha partecipato a tre partite per la nazionale sudcoreana durante il Mondiale del 2022.

Nonostante le sue affermazioni di innocenza, le tecniche coercitive utilizzate dalle autorità cinesi hanno portato Son a confessare le accuse di illeciti in partite, mettendo potenzialmente a rischio la sua famiglia in Cina. Le accuse contro Son e la sua confessione hanno sollevato preoccupazioni riguardo ai metodi delle autorità cinesi nel combattere gli illeciti in partite e la corruzione nel calcio, considerato il ruolo di spicco della Cina nello sport a livello globale.

Leggi anche: