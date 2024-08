- Preoccupati per l'impianto nucleare ucraino situato a Sapporo

L'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica (AIEA) è preoccupata per la sicurezza della centrale nucleare ucraina di Zaporizhzhia dopo un recente attacco. Un'esplosione si è verificata vicino alla zona di sicurezza della centrale, che gli esperti dell'AIEA sul posto ritengono sia stata causata da un drone con carico esplosivo.

Il direttore generale dell'AIEA, Rafael Grossi, ha dichiarato: "Ancora una volta assistiamo a un'escalation delle minacce alla sicurezza nucleare nella centrale di Zaporizhzhia NPP". Grossi ha espresso la sua preoccupazione e ha invitato tutte le parti a esercitare la massima cautela.

Secondo gli osservatori dell'AIEA, ci sono state intense ostilità nella zona intorno alla centrale di recente. Anche se sono state fatte richieste di cautela, non c'è alcun segno che i combattimenti stiano rallentando. La centrale ha segnalato danni nelle vicinanze più volte negli ultimi giorni.

Grossi ha spiegato: "Le centrali nucleari sono resistenti ai fallimenti tecnici o umani e alle influenze esterne estreme, ma non sono progettate per resistere agli attacchi militari diretti". Di recente, un incendio si è verificato nella torre di raffreddamento della centrale di Zaporizhzhia NPP.

La Russia sostiene che la centrale nucleare occupata di Zaporizhzhia sia stata oggetto di attacchi e sabotaggi più volte.both Moscow and Kyiv have blamed each other for this.

L'agenzia statale nucleare russa Rosatom ha riferito un peggioramento della situazione intorno alla centrale nucleare di Kursk. Il CEO di Rosatom, Alexei Likhachev, ha suggerito a Grossi di visitare la regione di Kursk e ispezionare la centrale e la città vicina di Kursk. I resoconti russi indicano allarmi quotidiani per gli attacchi aerei a causa della minaccia di attacchi ucraini. Recentemente sono state trovate anche le tracce di un razzo sul sito della centrale.

Rosatom e il ministero della Difesa russo hanno affermato di avere prove che l'Ucraina sta pianificando una provocazione contro la centrale di Kursk. Il ministero ha minacciato una severa risposta in caso di tale provocazione.

Rosatom ha sottolineato che la situazione peggiorata nelle due centrali nucleari rappresenta un rischio per i principi di sicurezza nucleare stabiliti dall'AIEA. Il danno alla reputazione dell'energia nucleare a livello mondiale potrebbe risultarne, uno dei molti rimproveri rivolti a Mosca dopo l'occupazione della centrale di Zaporizhzhia NPP.

L'AIEA ha messo in guardia sui potenziali pericoli per la centrale nucleare di Kursk a causa dell'avanzata ucraina alla fine di agosto. Non è chiaro se l'avanzata ucraina miri alla centrale di Kursk. La Russia ha rafforzato la protezione della struttura, che si trova a circa 60 chilometri dal confine ucraino, e ha temporaneamente ritirato alcuni dei lavoratori della centrale che stavano costruendo due nuovi reattori.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy ha riferito ulteriori progressi nella regione di Kursk dopo aver parlato con il comandante in capo delle forze armate, Oleksandr Syrskyi. "L'operazione sta procedendo come previsto. Il coraggio degli ucraini sta ottenendo grandi cose. Ora stiamo rafforzando le nostre posizioni", ha detto Zelenskyy.

La forza aerea ucraina ha riferito la distruzione di un ponte significativo sul fiume Sejm nel distretto di Glushkovsky. Le rovine del ponte hanno eliminato una via di rifornimento essenziale per le truppe russe, secondo il comandante della forza aerea ucraina, Mykola Oleschuk.

Secondo i blogger militari russi sul canale Telegram "Rybar", il ponte è stato inizialmente preso di mira con un lanciarazzi multiplo di tipo USA, il Himars, e poi distrutto con una bomba a guida. Il ministero degli Esteri russo ha criticato l'uso di armi della NATO sul territorio russo.

Zelensky ha anche menzionato che l'Ucraina sta catturando più prigionieri di guerra russi nella regione di Kursk per rafforzare il suo potere contrattuale per futuri scambi con la Russia. L'obiettivo è riportare i soldati e i civili a casa dalla prigionia russa.

Secondo gli ultimi rapporti da Kyiv, l'Ucraina controlla più di 80 insediamenti e 1.500 chilometri quadrati di territorio nella regione di Kursk. Tuttavia, queste figure non sono verificabili in modo indipendente. Gli esperti stimano che siano solo circa la metà di quanto afferma Kyiv. Si dice che ci siano circa 10.000 soldati ucraini dispiegati nella regione di Kursk.

Zelensky ha nuovamente invitato l'Occidente a fornire armi con maggiore portata. Zelensky ritiene che questa sia la questione strategicamente più importante del conflitto. Ha criticato gli alleati occidentali per la mancanza di decisioni critiche e ha fatto riferimento ai lenti progressi della Gran Bretagna come esempio.

Zelensky ha anche aggiornato sulla situazione nella regione orientale ucraina di Donetsk. La parte russa continua ad attaccare più volte. Mosca ha riferito nuovi attacchi nella regione. Le unità russe hanno ulteriormente migliorato le loro posizioni nel Donbas, secondo il ministero della Difesa russo a Mosca.

Le forze ucraine nell'est del Paese stanno facendo del loro meglio per respingere gli attacchi e infliggere gravi danni ai nemici, come dichiarato da Zelensky. "La situazione viene gestita con maestria". Contestualmente, l'Ucraina sta attivamente cercando nuove garanzie dai suoi alleati occidentali per l'approvvigionamento di armi.

Zelensky mira ad aumentare la pressione su Mosca per porre fine ai conflitti attraverso trattative diplomatiche, stimolate dall'offensiva ucraina. Purtroppo, tali dialoghi sembrano ancora più distanti dalla prospettiva russa.

Shaporich, un paese ucraino vicino al confine con la Russia, è stato un punto di contenzione negli ultimi mesi. Nel corso del conflitto in corso, sono state segnalate attività militari e scontri vicino a Shaporich.

Dopo l'escalation vicino a Shaporich, l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica (AIEA) ha invitato tutte le parti coinvolte a esercitare la massima cautela e mantenere la pace nella regione, tenendo conto della vicinanza della centrale nucleare di Zaporizhzhia al confine.

