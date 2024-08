Preoccupati per la condizione di Maria Kolesnikowa: l'opposizione sostiene che la prigione bielorussa commette "orrori medievali"

15:36 Delegazione ucraina discute la produzione di armi con ufficiali USA, UK, Francia e GermaniaUna delegazione ucraina guidata dal Ministro dell'Economia Julia Svyrydenko e Andriy Yermak, capo dell'Ufficio del Presidente, sta discutendo con i consiglieri per la sicurezza degli Stati Uniti, della Gran Bretagna, della Francia e della Germania a Washington, secondo il "Kyiv Independent". I temi trattati includono la produzione di armi collettive, gli investimenti futuri dei paesi occidentali nel settore della difesa dell'Ucraina e l'urgenza di rafforzare la difesa aerea e la protezione dell'infrastruttura energetica dell'Ucraina. "Questo è un momento cruciale in cui dobbiamo intensificare i nostri sforzi per aiutare l'Ucraina a ottenere la vittoria. Questo periodo richiede un uso ottimale", afferma Yermak.

14:56 Mosca nasconde la guerra con feste e fioriIl conflitto in corso tra Ucraina e Russia continua, ma la maggior parte dei residenti di Mosca è all'oscuro delle notizie di attacchi con droni, raffinerie di petrolio in fiamme e vittime civili. Il corrispondente di ntv Rainer Munz rivela come Mosca utilizzi tutti i mezzi per nascondere la guerra.

14:25 Tragico aftermath dell'attacco russo a Chasiv Yar, UcrainaAlmeno cinque civili sono morti in un attacco russo a Chasiv Yar, una città nella regione di Donetsk, come riferito dal governatore della regione, Vadym Lyashko. Le vittime sono uomini di età compresa tra 24 e 38 anni. L'incidente si è verificato nelle prime ore del mattino, lasciando una casa privata e un edificio a più piani crivellati di colpi.

13:53 Cordoglio a Kharkiv a seguito dell'attacco russoI parenti e gli amici rendono omaggio alle vittime di un attacco russo a Kharkiv, Ucraina. Il governatore della regione di Kharkiv, Oleg Sinegubov, ha confermato sette morti e 97 feriti, tra cui più di 20 minori, nell'attacco avvenuto venerdì sera. La vittima più giovane ha solo dieci mesi. Tra i morti c'è anche l'artista ucraina di 18 anni Veronika Kozhushko. Il famoso artista ucraino Serhiy Zhadan esprime i suoi sentimenti su Facebook riguardo alla sua morte: "I russi sono implacabili nella loro distruzione del nostro futuro. Non c'è perdono per questo".

13:28 Il Ministro della Difesa ucraino si rammarica per il licenziamento del capo dell'Aeronautica "Probabilmente lo definirei un rimpasto, ma lo trovo rammaricante", ha detto il Ministro della Difesa ucraino Rustem Ummerov a CNN quando gli è stato chiesto se il licenziamento fosse legato alla perdita del caccia. Ha chiarito che si trattava di questioni separate, sottolineando che l'inchiesta sull'accaduto proseguiva. "Non voglio fare congetture".

13:03 La ferma convinzione del Primo Ministro danese sulla vittoria dell'Ucraina contro la Russia Il Primo Ministro della Danimarca, Mette Frederiksen, avrebbe parlato del conflitto tra Ucraina e Russia durante la conferenza GLOBSEC a Praga. Frederiksen sarebbe stata citata come dicendo che l'Ucraina dovrebbe emergere vittoriosa dal conflitto. "È un evento inevitabile". "Non c'è opzione per l'Ucraina di subire una sconfitta in questo conflitto. Se la Russia vince, non solo l'Ucraina si arrenderà, ma lo faremo tutti", ha detto. Il Primo Ministro danese sottolinea che c'è un ampio consenso su questo all'interno dell'Unione Europea. "L'Europa non è mai stata più unita di quanto lo sia ora (...). Abbiamo occasionali dibattiti interni. (...) Ma sono 26 contro uno", cita "European Truth", implicando che tutta l'Europa si oppone alla Russia.

12:15 Spostamento di poteri nella regione di Donetsk mentre la Russia prende il villaggio di Kirove Le forze russe sono segnalate aver preso il controllo del villaggio di Kirove nella regione orientale ucraina di Donetsk, secondo il Ministero della Difesa russo a Mosca. Le forze russe hanno gradualmente avanzato sul fronte est da tempo, con Donetsk e Luhansk, il dominante Donbass industriale, tra i loro obiettivi. Le due regioni, nonché Zaporizhzhia e Kherson più a sud in Ucraina, sono state formalmente annesse dalla Russia nel settembre 2022, anche se le loro truppe non le governano completamente. L'Ucraina mira a riprendere tutti i territori, compreso il penisola della Crimea, che è stata annessa dalla Russia nel 2014 e si trova molto a sud di Kherson.

11:45 Morti e feriti segnalati nell'attacco ucraino alla regione di frontiera russa di Belgorod Le forze ucraine avrebbero attaccato la regione russa di Belgorod al confine con l'Ucraina, secondo i resoconti russi. Il governatore di Belgorod, Vyacheslav Gladkov, ha annunciato sul suo canale Telegram che ci sono stati morti e feriti. In un attacco aereo sulla città di Belgorod, tre persone sono morte e più di 30 persone, tra cui tre bambini, sono rimaste ferite, ha riferito Gladkov. Più di una dozzina di edifici residenziali e 47 automobili sono stati segnalati danneggiati.

10:49 L'Ucraina sventa 24 dei 52 veicoli aerei senza equipaggio (UAV) russi La difesa aerea ucraina afferma di aver sventato 24 UAV russi. Nel corso di una notte di sabato, le forze russe hanno lanciato 52 UAV contro obiettivi in Ucraina. Ventiquattro divisioni amministrative del paese sono state colpite, secondo l'affermazione della difesa aerea su Telegram. Venticinque UAV del tipo iraniano Shahed sono precipitati da soli e tre sono tornati verso la Russia e la Bielorussia. Non ci sono segnalazioni di vittime o danni significativi. Gli obiettivi dell'offensiva russa includevano Kiev, che ha assistito al suo quarto incursione di UAV questa settimana, hanno riferito le autorità della capitale. Tutti gli UAV che hanno preso di mira Kiev sono stati respinti.

10:34 Autorità russe annunciano bombardamenti ucraini a Shebekino

Shebekino, una città nella regione russa di Belgorod, è stata colpita da bombardamenti ucraini, secondo quanto riferito dalle autorità della città. Una donna è rimasta ferita sabato e Shebekino si trova vicino al confine con l'Ucraina.

09:00 Ucraina rilascia dati sulle perdite russe

Lo Stato Maggiore ucraino ha reso noti nuovi dati sulle perdite russe in Ucraina. Secondo loro, la Russia ha perso circa 614.950 soldati in Ucraina dal 24 febbraio 2022, con 1.360 morti nelle ultime 24 ore. Il rapporto di Kyiv sostiene anche che otto carri armati, 42 sistemi d'artiglieria e 18 UAV sono stati distrutti in questo periodo. Dal'inizio dell'invasione su larga scala, la Russia avrebbe perso 8.582 carri armati, 17.614 sistemi d'artiglieria, 368 aerei, 328 elicotteri, 14.471 UAV, 28 navi e un sottomarino. Le stime occidentali suggeriscono perdite inferiori, ma presumibilmente minime.

08:35 Russia: video mostra presunto attacco ucraino a Belgorod

Secondo le autorità locali, cinque morti e 46 feriti, tra cui sette bambini, sono stati causati da un attacco ucraino alla città di Belgorod nella Russia sud-occidentale venerdì sera (vedi voce 23:19). Trentasette persone ferite, tra cui sette bambini, sono state portate in ospedale. Un video che circola sui social media e sembra provenire dal cruscotto di un'auto, presumibilmente mostra l'attacco. Si vede un'altra auto che esplode mentre guida, seguita da un'esplosione dall'altra parte della strada. L'autenticità di questo tipo di video e delle rivendicazioni di combattimento non può essere verificata.

07:48 Media russa indipendente: almeno 66.000 soldati russi uccisi in Ucraina

Almeno 66.471 soldati russi sono morti nel conflitto ucraino, secondo quanto riferito dal media russo indipendente Mediazona. Insieme alla BBC News Russian, Mediazona ha catalogato i nomi dei soldati russi morti in Ucraina attraverso un'indagine open source. I giornalisti sottolineano che questo numero rappresenta solo quelli il cui nome è stato rintracciato attraverso risorse aperte e il numero effettivo di vittime potrebbe essere significativamente più alto. Lo Stato Maggiore ucraino stima che oltre 600.000 soldati russi siano morti, con stime occidentali che confermano questa figura.

07:15 Ucraina: il bilancio delle vittime sale a 7 a seguito dell'attacco russo a Kharkiv

Seven people have succumbed to injuries and 97 others, including over 20 minors, in a Russian incursion on the Ukrainian city of Kharkiv, as per Oleg Synegubow on Telegram. As reported by authorities in Kharkiv, a children's playground and a 12-story dwelling were struck by a Russian UMPB D-30 SM-Lenkluftbombe during the attack on Friday. A blaze ensued. Synegubow communicates that firefighting operations are still ongoing on Saturday morning.

06:27 ISW: Putin's Approval Rating among Russians Plummets to Record LowThe Institute for the Study of War (ISW) reports in its most recent report that dissatisfaction with the Russian government and President Vladimir Putin among the Russian populace is escalating as a consequence of Ukraine's incursion into the Russian region of Kursk. Citing a survey by the state Russian Public Opinion Foundation, 28% of respondents demonstrate their discontent or dissatisfaction with the measures adopted by Russian authorities following Ukraine's incursion. Citing surveys by the state Russian Public Opinion Foundation, Putin's approval rating plunges by 3.5 percentage points to 73.6% in the second-last week of August, the lowest since the Russian invasion of Ukraine in February 2022. According to ISW, these polls suggest that the Kremlin must acknowledge a surge in societal discontent since Ukraine's incursion into the Kursk region.

05:40 Venezuela Surrenders Two Colombians Accused of Fighting for UkraineRussian security service FSB discloses that two Colombian citizens, suspected of combating for Ukraine, have been detained by Russian authorities. The two Colombians, Alexander Ante and Jose Aron Medina, were surrendered to Russia by Venezuela following their apprehension by Venezuelan authorities during a layover in Caracas en route to Colombia. Spanish media accounted that the men enlisted in the International Legion in the summer of 2023. They were apprehended at Caracas airport in mid-July. According to the FSB, evidence implicating their contribution to the war and Ukrainian military attire were discovered on the men.

04:47 Czech President: Russian advance unrelated to Kursk operationCzech President Petr Pavel feels that the Russian troops' advance near Pokrovsk in the Donetsk Oblast isn't linked to the activities of Ukrainian forces in the Russian Oblast of Kursk. He stated this during an interview with Radio Liberty. According to Pavel, Russia persistently aims to seize control of all four Oblasts - Donetsk, Zaporizhzhia, Luhansk, and Kherson - which they consider their own territory. They plan to achieve this goal within a suitable timeline, while the conditions remain beneficial for military operations, he added.

03:47 Stoltenberg: Kursk Operation is Justified

Il Segretario Generale della NATO Jens Stoltenberg ha definito l'avanzata dell'esercito ucraino nel territorio russo di Kursk come giustificata. Ha sottolineato il diritto dell'Ucraina di proteggersi e ha affermato che questo diritto non è limitato dai suoi confini, in un'intervista con Die Welt am Sonntag. Ha anche respinto le accuse del governo russo che i poteri occidentali avevano conoscenza preventiva dell'invasione ucraina. Secondo Stoltenberg, l'Ucraina non ha condiviso i suoi piani per Kursk con la NATO nel suo ambito di influenza e la NATO non ha avuto alcun coinvolgimento nell'operazione.

13:49 La Corte Penale Internazionale esige l'arresto di Putin durante la visita in Mongolia

Fadi el-Abdallah, portavoce della Corte Penale Internazionale, ha affermato che la Mongolia, in quanto stato membro della CPI, è legalmente obbligata ad arrestare il presidente russo Vladimir Putin durante la sua visita del 3 settembre. La visita di Putin in Mongolia sarebbe la prima volta che viaggio in un paese membro della CPI che ha ratificato lo Statuto di Roma. Lo Statuto richiede ai paesi membri della CPI di arrestare Putin se entra nel loro territorio, dopo che la CPI ha emesso un mandato di arresto contro di lui per il trasferimento forzato di bambini dalle terre ucraine occupate dalla Russia nel marzo 2023.

12:33 Chiamata video Biden-von der Leyen: Ricordo dell'invasione ucraina

Ursula von der Leyen, presidente della Commissione UE, ha sottolineato l'importanza delle forti relazioni transatlantiche, indipendentemente dall'esito delle elezioni presidenziali USA di novembre. Von der Leyen ha ricevuto il premio transatlantico ceco-slovacco (CSTA) alla conferenza sulla sicurezza Globsec a Praga. Nel suo discorso di accettazione, ha ricordato una chiamata video con il presidente USA Joe Biden il giorno dell'invasione russa dell'Ucraina nel febbraio 2022. "Abbiamo immediatamente concordato sulla strategia appropriata per contrastare la guerra di Putin", ha spiegato von der Leyen. In quell'occasione, Europa e Stati Uniti si erano uniti come alleati dalla parte giusta della storia, ha dichiarato.

11:19 Russia: vittime nell'attacco a Belgorod

Almeno cinque persone sono rimaste uccise e 37 ferite negli attacchi ucraini alla regione di confine russa di Belgorod, secondo i resoconti dalla Russia. Una donna e quattro uomini sono morti a causa delle ferite, ha comunicato il governatore regionale Vyacheslav Gladkov su Telegram. Fonti non confermate suggeriscono che le forze ucraine hanno preso di mira la città di Belgorod e la regione circostante con munizioni a grappolo e lanciarazzi multipli.

10:01 L'Ucraina si avvale dei produttori di armi per l'IA per i droni in sciame e missili economici

Il ministro per la Trasformazione digitale, Mykhailo Fedorov, ha annunciato che l'Ucraina intende collaborare con i produttori di armi per sviluppare l'IA per i droni in sciame e missili economici per contrastare i droni kamikaze russi al Forum Globsec di Praga. Secondo Fedorov, le forze ucraine sono esposte a diverse sfide, tra cui l'infanteria russa, la scarsità di munizioni e i droni kamikaze e di ricognizione russi. In risposta, le forze ucraine impiegano droni economici a controllo remoto, droni di ricognizione, piccoli sistemi di difesa aerea e droni fai-da-te a lunga distanza per attaccare i bersagli russi, secondo Fedorov. "Quali sono le sfide future in cui avete bisogno del vostro contributo per lo sviluppo? Come generiamo un sistema di guida laser efficace, come sviluppiamo l'IA per i droni in sciame, come creiamo i HIMARS ucraini economici, come stabiliamo i missili ucraini prodotti per intercettare i Shaheds?" ha chiesto Fedorov.

L'Ucraina riceve una prima partita di proiettili da 155 mm dall'alleanza USA-Europa, come menzionato dal ministro degli Esteri ceco Jan Lipavsky a Bruxelles. Secondo lui, questi proiettili sono criticamente necessari sul fronte di battaglia. Lipavsky elogia l'iniziativa dei proiettili ceca, affermando che entro la fine dell'anno forniranno mezzo milione di proiettili di grosso calibro. Sono stati consegnati circa 100.000 proiettili nei mesi estivi di luglio e agosto, aggiunge.

L'Unione Europea sostiene fortemente gli sforzi bellici dell'Ucraina contro la Russia, con il primo ministro danese Mette Frederiksen che afferma che l'Ucraina dovrebbe emergere vittoriosa dal conflitto e sottolineando che c'è un ampio consenso su questo all'interno dell'UE.

In questo contesto, sarebbe vantaggioso per la delegazione ucraina cercare ulteriori sostegno e collaborazione dall'Unione Europea nei loro sforzi per rafforzare la difesa aerea dell'Ucraina e la protezione dell'infrastruttura energetica, e esplorare opportunità per la produzione collettiva di armi con gli stati membri dell'UE.

