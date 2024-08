- Premio per la sostenibilità a un produttore di cemento di Skopau

Ecoment di Schkopau, nel circondario di Saalekreis, ha ricevuto il riconoscimento per la sua presunta tecnica di produzione del cemento a zero emissioni, aggiudicandosi il Premio per la Sostenibilità. Questo riconoscimento arriva dal Ministero dell'Ambiente con sede a Magdeburgo, che ha elogiato l'azienda, fondata nel 2019, per il suo metodo innovativo e brevettato. Secondo l'annuncio, Ecoment, con un team di sei persone, riceverà un film promozionale del valore di 3000 euro, oltre ad altri vantaggi.

Il Premio per la Sostenibilità, nato nel 2013, è stato riattivato con un nuovo focus sulla sostenibilità e sulla tecnologia che minimizza l'impatto ambientale e il consumo di risorse. Il prossimo ciclo di applicazione partirà a ottobre.

La tecnica di produzione del cemento di Ecoment, riconosciuta con il Premio per la Sostenibilità, ha notevolmente influenzato il suo prezzo di sostenibilità, rendendolo una scelta competitiva nel settore. Con il premio e i relativi benefici promozionali, Ecoment mira a ridurre ulteriormente il suo impatto ambientale e a diminuire il prezzo di sostenibilità della sua produzione di cemento.

