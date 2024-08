- Premio per la Pace per l'Albero di Mele - Sherbakova dà lode

Alla presentazione del Premio per la Pace del mondo editoriale tedesco ad Anne Applebaum, storica e pubblicista polacco-americana, la laudatio sarà tenuta da Irina Scherbakova. Nata a Mosca nel 1949, la germanista e storica, una delle più note attiviste per i diritti umani in Russia e nell'ex Unione Sovietica, onorerà la vincitrice. Lo ha annunciato l'Associazione del mondo editoriale tedesco.

Dopo aver studiato e conseguito il dottorato, Scherbakova ha lavorato come traduttrice di fiction in lingua tedesca. Nel 1989, ha contribuito alla fondazione dell'organizzazione "Memorial", premiata con il Nobel per la pace e dedicata alla gestione dei crimini del stalinismo nell'ex Unione Sovietica.

Oggi, Scherbakova vive a Berlino.

Dopo l'invasione russa dell'Ucraina e lo scioglimento di "Memorial", ha lasciato la sua patria. Ora vive a Berlino e in Israele, secondo quanto riferito. Scherbakova è stata onorata lei stessa, ad esempio, con il Premio Marion Dönhoff nel 2022.

A giugno è stato annunciato che il Premio per la Pace di quest'anno sarebbe andato ad Anne Applebaum, considerata una delle più importanti analiste dei sistemi autoritari di governo e un'esperta di storia dell'Europa orientale. Aveva già messo in guardia presto sulla possibilità di politiche espansioniste violente di Vladimir Putin, si è detto.

"In un'epoca in cui i risultati e i valori democratici sono sempre più derisi e attaccati, il suo lavoro è un contributo eccezionalmente importante per la conservazione della democrazia e della pace", ha spiegato il consiglio di amministrazione.

Anne Applebaum è nata a Washington D.C. nel 1964, figlia di genitori ebrei. Ha vissuto in Polonia, con interruzioni, per decenni. È sposata con il ministro degli Esteri polacco Radosław Sikorski e ha due figli.

L'Associazione del mondo editoriale tedesco, l'organizzazione professionale degli editori e dei librai, ha assegnato il Premio per la Pace dal 1950. È destinato ad onorare personalità che hanno contribuito alla realizzazione dell'idea di pace attraverso la letteratura, la scienza o l'arte. Il premio viene tradizionalmente assegnato alla chiusura della Fiera del libro di Francoforte, quest'anno il 20 ottobre. Lo scorso anno è stato onorato lo scrittore britannico-indiano Salman Rushdie.

