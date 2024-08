- Premio per la letteratura bavarese alla biblioteca comunale di Würzburg

La Biblioteca Civica di Würzburg, considerata un comodo punto di incontro secondo solo a casa e al posto di lavoro, ha vinto il Premio Bavarese per le Biblioteche 2024. La giuria del premio è rimasta colpita dalla trasformazione da una semplice postazione di prestito in un hub per l'impegno sociale della comunità. Questa trasformazione ha reso la biblioteca un modello in Germania e oltre, come dichiarato dal Ministero della Cultura, che ha consegnato il premio di 10.000 euro.

Nel 2022, la biblioteca nella città dei Franchi, insieme alle sue succursali, ha presentato un piano di sviluppo. Questa strategia evidenzia spazi ergonomicamente progettati in cui i visitatori possono rilassarsi o riflettere, con orari di apertura prolungati fino a tarda sera. La sostenibilità, l'educazione ecologica, l'apprendimento digitale e la diversità sono aspetti chiave di questo piano. L'attenzione principale è rivolta alle esigenze del pubblico. La giuria è rimasta particolarmente colpita dall'offerta Level3 della Biblioteca Civica di Würzburg Falkenhaus, che include corsi di digitalizzazione, workshop e attività per persone di tutte le età.

Menzione Speciale per Marktoberdorf

La Biblioteca Civica di Marktoberdorf, situata nell'Ostallgau, riceve un premio speciale di 5.000 euro. Durante la ristrutturazione del municipio, la biblioteca, che ha più di 30 anni, ha subito un completo restyling e ora bilancia il fascino dell'antico con elementi contemporanei. La biblioteca ristrutturata ora funge da punto di incontro e luogo per l'interazione sociale, con un caffè e sezioni recentemente rinnovate.

Il piano di sviluppo per la Biblioteca Civica di Würzburg include la designazione di aree speciali come punti di incontro, incoraggiando l'impegno della comunità e le attività collaborative. I visitatori della Biblioteca Civica di Marktoberdorf recentemente rinnovata possono ora facilmente trovare il loro punto di incontro nelle nuove aree di seduta comuni.

