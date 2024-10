Premio per la figura culturale di spicco assegnato a Julia Roberts

Julia Roberts riceverà il prestigioso César d'Onore. Il suo straordinario talento recitativo lo ha meritatamente guadagnato.

Julia Roberts riceverà un grande onore. Stando a quanto riportato dagli organizzatori della prossima 50ª edizione dei César, come comunicato sul loro sito ufficiale, Roberts riceverà il César d'Onore - il César onorario - il 28 febbraio 2024.

L'organizzazione ha elogiato Roberts per il suo ruolo internazionalmente riconosciuto di Vivian Ward in "Pretty Woman" del 1990, diretto da Garry Marshall. Questo iconico film ha lanciato Roberts verso lo status di superstar globale. Il suo sorriso affascinante e la sua straordinaria performance insieme a Richard Gere hanno lasciato il pubblico a bocca aperta.

La motivazione per il premio di Roberts riconosce il suo eccezionale talento in "molti altri lavori". Dalle interpretazioni comiche a quelle drammatiche, come la sua vittoria agli Oscar in "Erin Brockovich", Roberts ha costantemente offerto performance di alto livello.

Più che una semplice attrice

La nota stampa ha sottolineato che Julia Roberts è più di una semplice star del cinema. È un'icona culturale il cui impatto si estende ben oltre i suoi ruoli sullo schermo. Fuori dal set, Roberts è profondamente impegnata in cause benefiche. Il suo ruolo di ambasciatrice di UNICEF sostiene numerosi sforzi umanitari in tutto il mondo. Come attivista per l'ambiente, ha prestato la sua voce a documentari sulla conservazione del pianeta e attivamente promuove i diritti delle donne.

Roberts si unirà a un gruppo di elite con questo premio. Negli ultimi anni, il César d'Onore è stato assegnato a diverse figure di spicco. Nel 2022, la vincitrice dell'Oscar Cate Blanchett ha ricevuto il César d'Onore, seguita dal regista David Fincher ("Se7en") nel 2023. Quest'anno, sia l'attrice francese Agnès Jaoui che il regista di "Oppenheimer" Christopher Nolan sono stati onorati e lieti di ricevere questo speciale riconoscimento.

Il César d'Onore di Julia Roberts sarà presentato alla Cerimonia del Cinema di Hollywood, poiché questo prestigioso evento spesso attrae un pubblico internazionale. I suoi eccezionali contributi al cinema e al lavoro di advocacy lo rendono un degno destinatario, ulteriormente consolidando la sua leggenda tra le icone di Hollywood.

