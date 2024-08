Premier League: qualcuno puo' impedire al Manchester City di vincere il quinto titolo di fila?

Ci sono poche altre cose che lui e la sua squadra possono raggiungere e le domande sul fatto che questa sia l'ultima stagione di Guardiola al club probabilmente persisteranno per tutta la stagione.

Lo spagnolo ha rivelato all'inizio di quest'anno di aver avuto dubbi sul tornare per l'ultima stagione del record di quattro titoli consecutivi in Premier League, chiedendosi dopo aver conquistato il treble l'anno precedente: "Cosa ci faccio qui?"

Alla fine, il pensiero di diventare la prima squadra a vincere quattro titoli di Premier League di fila è stato sufficiente per Guardiola per rimettere in moto la sua intensità e motivazione, ma cosa c'è dopo?

"Non lo so ora", ha ammesso Guardiola, il cui contratto scade alla fine di questa stagione, lo scorso maggio.

Ma avere una delle migliori squadre della storia della Premier League a cui fare ritorno dopo le vacanze estive deve aiutare a contrastare i dubbi.

Dopo le domande sulle future di Kevin de Bruyne, capitano, e del portiere Ederson, il nucleo della squadra rimane intatto. La cessione di Julián Álvarez, principalmente utilizzato come riserva di Erling Haaland, all'Atletico Madrid è l'unica partenza degna di nota, ma una che la City probabilmente non rimpiangerà.

Il segno di un giovane attaccante di 20 anni, Savinho, dal Troyes per circa $27,5 milioni è l'unica operazione di mercato finora conclusa dalla City, ma la notizia che la giovane promessa Oscar Bobb ha subito una frattura alla gamba probabilmente significherà un'altra incursione sul mercato dei trasferimenti.

Con una squadra consolidata che sa come vincere e uno dei più grandi allenatori di tutti i tempi, la City entrerà inevitabilmente in un'altra stagione come favorita per vincere la Premier League.

Con il Liverpool che affronta una transizione da Jürgen Klopp - che ha lasciato Anfield durante l'estate - ad Arne Slot, l'Arsenal rimane probabilmente l'unica vera concorrente per il titolo.

La squadra di Mikel Arteta ha spinto la City fino in fondo nelle ultime due stagioni, ma finora non è riuscita a superarla.

I detrattori hanno detto che il quasi successo nella stagione 2022-23 era un caso isolato e che i Gunners avevano sopravvalutato. L'ultima stagione ha dimostrato che si sbagliavano.

Non solo l'Arsenal è rimasta attaccata alla scia della City, ma la squadra è migliorata e ha costretto la squadra di Guardiola a migliorare.

Come ha dimostrato l'ultima stagione, questa squadra dell'Arsenal ha la tempra per una sfida al titolo e non mancherà di motivazione dopo essere arrivata così vicino a vincere il primo titolo di Premier League dal 2004.

La squadra ha reso permanente l'acquisto del portiere David Raya e ha aggiunto il difensore centrale italiano Riccardo Calafiori, uno dei migliori giocatori dell'Europeo 2024, per una cifra relativamente modesta di circa $49,5 milioni dal Bologna.

Il fatto che Arteta sia stato l'assistente manager di Guardiola alla City e considerato quasi un protetto aggiunge solo al fascino della sfida tra queste due squadre.

Tale è il desiderio di Arteta di superare il suo mentore che ha recentemente utilizzato una tecnica insolita con la squadra per assicurarsi che i suoi giocatori siano pronti per la stagione imminente.

Il capitano ex Arsenal ha ingaggiato dei borseggiatori per rubare oggetti di valore dalle tasche dei giocatori mentre cenavano, rivelando loro solo dopo cosa fosse successo.

La lezione? Essere sempre all'erta e attenti, apparentemente.

Fuori dall'Arsenal, però, è difficile convincersi che ci sia un'altra squadra che possa competere per il titolo.

Il Liverpool, dopo aver lasciato Klopp, entrerà inevitabilmente in un periodo di transizione mentre il nuovo manager Slot cerca di imprimere il suo stile sulla squadra.

C'è anche l'impatto emotivo dell'addio di una leggenda del club come Klopp sui giocatori e sui tifosi, e Slot ha un compito difficile per cercare di ridare lo stesso livello di entusiasmo e convinzione che ha definito il periodo del tedesco al club.

La squadra rimane per lo più la stessa, però, e questa continuità aiuterà senza dubbio Slot a inserirsi nel suo nuovo lavoro.

Il Manchester United ha inspiegabilmente deciso di rinnovare il contratto di Erik ten Hag dopo un'altra stagione difficile, con la vittoria della FA Cup nell'ultima giornata apparentemente sufficiente a convincere i nuovi proprietari che le ultime due stagioni deludenti non siano mai accadute.

La squadra ha anche fatto un acquisto importante sul mercato dei trasferimenti, firmando Matthijs de Ligt e Noussair Mazraoui dal Bayern Monaco, oltre a garantire le firme dei giovani promettenti Joshua Zirkzee e Leny Yoro.

Tuttavia, ci sono state domande sul presunto costo di $68,5 milioni pagato per Yoro, un giocatore che aveva solo un anno di contratto con il suo vecchio club Lille.

L'attività di mercato del Chelsea, nel frattempo, sta lasciando molti esperti e tifosi perplessi.

Il club ora ha un numero incredibile di 44 giocatori sotto contratto nella sua prima squadra, e nonostante questo numero elevato, i tifosi sono rimasti delusi dalla rosa che il club ha assemblato.

Mauricio Pochettino è stato licenziato in modo sorprendentemente alla fine della scorsa stagione, dopo che la squadra aveva chiuso la stagione in modo positivo, e il nuovo manager Enzo Maresca, che ha portato il Leicester City alla promozione dalla Championship l'anno scorso, sembra avere un compito difficile non solo per scegliere la sua squadra, ma anche per creare una chimica tra i giocatori.

L'Aston Villa, che ha finito quarto l'anno scorso e si è qualificata per la Champions League, sarà senza dubbio una minaccia per i primi quattro anche quest'anno. Tuttavia, conciliare la Champions League con la Premier League sarà un compito molto più difficile di quanto non lo fosse con la Conference League, anche se la corsa in semifinale dell'anno scorso dimostra che questa squadra ha la forza per competere su due fronti.

Il Tottenham Hotspur, che la Villa ha superato per il quarto posto l'anno scorso, si aspetta senza dubbio miglioramenti significativi nella transizione sotto il nuovo manager Ange Postecoglou.

Il club ha speso una cifra da capogiro di 71 milioni di dollari per l'attaccante di Bournemouth Dominic Solanke e 45,5 milioni di dollari per la giovane promessa Archie Gray di Leeds, ora, mentre Postecoglou entra nella sua seconda stagione alla guida, le aspettative saranno giustamente più alte rispetto alla scorsa stagione.

All'altra estremità della classifica, l'arrivo nella Premier League è altrettanto scoraggiante per i club promossi. Lo scorso anno, tutte e tre le squadre promosse sono state retrocesse immediatamente mentre il divario tra la Championship e la Premier League aumenta ogni anno.

In questa stagione, il Leicester City sembra aver costruito una squadra competitiva, ma ha subito un doppio colpo durante l'offseason con la perdita del manager Maresca e del calciatore di spicco Kiernan Frank Dewsbury-Hall a favore del Chelsea.

L'Ipswich, che solo due anni fa giocava nella terza divisione del calcio inglese, è stato rinvigorito dal fatto che il manager Kieran McKenna abbia deciso di restare per la stagione imminente nonostante l'interesse del Chelsea e del Brighton, firmando infine un nuovo contratto quadriennale.

Il Southampton è naturalmente il favorito per la retrocessione dopo essere arrivato nella Premier League attraverso la finale dei play-off, ma è riuscito a concludere un impressionante 14° posto l'ultima volta che è successo nel 2013. Il manager Russell Martin è dedito al suo stile di gioco basato sul possesso e sul passaggio dalla difesa, sempre un rischio per una squadra promossa.

L'amore di Guardiola per il calcio e la sua passione per la vittoria si estendono oltre il titolo della Premier League, come ha rivelato il suo desiderio di dimostrare se stesso ancora una volta nel

Leggi anche: