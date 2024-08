Premiare i campioni olimpici con colonscopia gratuite e sostanziali premi finanziari: le strategie adottate da varie nazioni

Atleti di successo ai Giochi Estivi di Parigi hanno ricevuto le loro medaglie e una scatola ufficiale di poster, ma non era tutto ciò che hanno ottenuto. Più di 40 paesi hanno distribuito bonus, che variavano da moderati a estremamente generosi. Più di 25 nazioni hanno dato più di $100.000 agli atleti che hanno vinto l'oro, mentre gli Stati Uniti hanno offerto $37.500 come premio. Tuttavia, questo colloca la squadra USA al 35º posto nella classifica delle nazioni più generose.

Mentre ci prepariamo per i Paralimpici, diamo un'occhiata ai premi mozzafiato - e non così impressionanti - che i vincitori ricevono per i loro trionfi olimpici.

Oltre l'oro

Anche se la scherma potrebbe non essere lo sport più redditizio, Hong Kong's Cheung Ka Long e Vivian Kong hanno portato a casa più che solo le loro medaglie d'oro. Lo stato-città, in collaborazione con il Hong Kong Jockey Club, è incredibilmente generoso verso i suoi campioni olimpici, distribuendo HK$6 milioni (circa $770.000) agli atleti che conquistano il primo posto.

Anche i medagliati di bronzo non sono stati trascurati, ricevendo HK$1.5 milioni (oltre $190.000) come ringraziamento. Inoltre, ricevono biglietti ferroviari gratuiti a vita, grazie al gigante delle ferrovie MTR.

Anche se questi non sono i premi più sfarzosi, sicuramente sono in cima alla lista quando si tratta di compensazione degli atleti olimpici.

L'Arabia Saudita non ha ancora vinto un oro, ma l'atleta fortunato che raggiungerà questo traguardo può aspettarsi un premio di cinque milioni di riyal (circa $1,3 milioni), come riportato da Reuters.

L'atleta studente Tareg Hamedi è diventato un milionario da un giorno all'altro dopo aver vinto una medaglia d'argento nel karate per l'Arabia Saudita ai Giochi di Tokyo del 2020. Quando il principe ereditario Mohammed bin Salman ha deciso di onorare la promessa di premio per i medagliati d'oro, Hamedi è stato sommerso da questa ricchezza inaspettata.

L'Asia sembra essere il continente più generoso per i suoi atleti, con 6 dei primi 10 premi di quest'anno provenienti da qui. La Georgia è l'unico paese europeo a entrare nella top 10, con la Serbia e l'Italia che offrono circa $223.500 e $200.000 per i medagliati d'oro, rispettivamente.

I paesi tendono ad essere più generosi verso i loro atleti di successo quando la storia di successo della nazione è meno evidente.

Il ginnasta filippino Carlos Edriel Yulo, che ha vinto due medaglie d'oro a Parigi - i primi ori mai vinti da un atleta filippino - ha ricevuto 10 milioni di pesos (circa $178.300) dal governo. Il presidente filippino, Ferdinand Marcos, ha aggiunto altri 20 milioni di pesos, portando il premio in denaro totale di Yulo a un impressionante 30 milioni di pesos (oltre $535.000).

Yulo non riceverà solo denaro, ma anche regali. Secondo i resoconti popolari, può aspettarsi di ricevere un set di fanali, ramen gratuiti, colonscopie gratuite a vita, crediti universitari e un appartamento, tra le altre cose.

Nessun servizio obbligatorio

Le Filippine non sono l'unico paese a premiare i suoi atleti vincitori con benefit non monetari.

I medagliati d'oro sudcoreani hanno ricevuto circa $50.000 e un'esenzione dal servizio militare obbligatorio del paese.

Gli atleti olimpici campioni di paesi come il Kazakistan, il Tajikistan, l'Iraq e Cuba si sono visti promettere appartamenti dalle loro nazioni. La squadra di calcio irachena e il peso massimo Ali Ammer Yasser sono stati riportati come avendo ricevuto terra e denaro solo per aver qualificato ai Giochi.

I medagliati uzbeki hanno ricevuto auto il cui valore aumentava in base al loro piazzamento ai Giochi, con i medagliati d'oro che ricevevano una Chevy Tahoe del valore di circa $80.000. Il miliardario rumeno Ion Tíríac ha onorato la sua promessa di fornire veicoli Hyundai a ogni medagliato del paese.

I medagliati d'oro della Polonia hanno ricevuto un appartamento con due camere da letto, un dipinto e un voucher per le vacanze, mentre i medagliati d'argento e di bronzo hanno ricevuto somme più piccole e non hanno ricevuto l'appartamento.

Quindi, se un lauto stipendio e una medaglia d'oro ti interessano, competere per Hong Kong o l'Arabia Saudita potrebbe essere la tua migliore opzione. Ma se l'assistenza sanitaria a vita è il tuo obiettivo finale, fare storia sportiva per le Filippine potrebbe essere la strada da seguire.

