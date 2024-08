- Premi e incentivi alla partecipazione per due club

I vincitori del Premio Thuringian Volunteer Engagement 2024 sono stati annunciati. La Fondazione Thuringian Volunteer ha riconosciuto Gudrun List del distretto di Sömmerda, tra gli altri, per il suo impegno come allenatore di calcio per bambini e direttore della biblioteca comunale nel suo paese natale di Schwerstedt, nella categoria "Cittadini anziani over 65". Il premio è stato assegnato ai membri del Verein Waldbad Goldlauter-Heidersbach per il loro successo nel riaprire il Waldbad, una struttura termale chiusa nel 2010 dal comune di Suhl.

Il premio speciale per la promozione della democrazia quest'anno è stato assegnato alla Limus Zukunftsschmiede a Gotha. Questa associazione offre un ex laboratorio come sede per workshop, discussioni e vari eventi che affrontano questioni sociali.

Ogni vincitore del Premio Thuringian Volunteer Engagement riceve 2.000 euro e una scultura unica realizzata dall'artista ligneo thuringese Florian Schmigalle. Il premio viene assegnato da dieci anni. Secondo la fondazione, circa 753.000 abitanti della Turingia sono attivamente impegnati nel volontariato.

