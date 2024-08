- Preliminarmente: record di 36,2 gradi misurati in Renania settentrionale-Vestfalia

Con i dati provvisori del Servizio Meteorologico Tedesco (DWD), martedì si è registrata una temperatura record in NRW di oltre 36 gradi. A Ennigerloh-Ostenfeld, nel distretto di Warendorf, sono stati registrati 36,2 gradi, come confermato da un portavoce. Il record di temperatura dell'anno in corso per NRW era di 35,4 gradi. Tuttavia, questi sono dati provvisori.

Il DWD aveva emesso un'allerta per temperature estreme in NRW. Il servizio meteo si aspetta ora temperature massime leggermente più basse per mercoledì.

