Prelatore in fuga accusato di crimini sessuali dall'FBI, sfugge alla cattura delle forze dell'ordine filippine in mezzo a un prolungato confronto con i suoi sostenitori

Autoproclamatosi "figlio divino", il pastore Apollo Carreon Quiboloy, 74enne alla guida della Chiesa del Regno di Gesù Cristo, è latitante da oltre tre anni.

Un mandato di arresto del 2021 degli Stati Uniti implica Quiboloy e i suoi presunti complici nell'operazione di traffico sessuale, costringendo giovani donne e minorenni a impegnarsi in attività sessuali con lui sotto la minaccia di ritorsioni eterne.

Il predicatore ricercato sarebbe rifugiato in un enclave di 30 ettari (75 acri) che ospita una cattedrale, un college, un rifugio sotterraneo e un aeroporto vicino all'aeroporto internazionale di Davao, secondo le autorità filippine.

Dall'inizio dell'operazione sabato scorso in questa metropoli del sud delle Filippine, la polizia ha tentato di catturare Quiboloy e cinque dei suoi sospetti alleati, ma ha incontrato una forte resistenza, a volte violenta, da parte dei suoi seguaci che hanno lanciato pietre contro gli ufficiali e hanno bloccato una strada principale con pneumatici in fiamme.

Sabato, un seguace della chiesa di 51 anni è morto per un attacco di cuore, non correlato all'operazione, secondo la polizia.

Tardi domenica, la polizia hadeployato gas lacrimogeni per dispersare la folla, lasciando almeno sei ufficiali feriti e arrestando più di 18 persone durante lo stallo prolungato. Le foto rilasciate dalla polizia lunedì mostrano ufficiali con ferite e bende.

Il capo dell'operazione, il brigadiere generale Nicolas Torre III, ha giurato che l'irruzione non si sarebbe fermata fino a quando Quiboloy non fosse stato catturato. "Non ce ne andiamo", ha detto Torre ai media sabato. "Nessuno si tirerà indietro fino a quando non l'avremo preso".

Predicatore famoso

Quiboloy ha fondato la Chiesa del Regno di Gesù Cristo nel 1985 e ha guadagnato popolarità man mano che l'evangelismo cresceva in popolarità nelle Filippine, una nazione prevalentemente cattolica dove migliaia seguono anche diverse sette cristiane.

La chiesa, che vanta 7 milioni di seguaci in tutto il mondo, gestisce imprese come un college, un resort e mezzi di comunicazione nelle Filippine, secondo il suo sito ufficiale.

Quiboloy mantiene una relazione stretta e serve come consigliere spirituale dell'ex presidente delle Filippine Rodrigo Duterte. Durante il suo mandato come sindaco di Davao, Duterte è apparso spesso su una piattaforma dei media collegata alla chiesa che ha guidato la sua controversa guerra contro la droga, che le organizzazioni per i diritti umani affermano ha portato a numerosi omicidi illegali.

Sabato, la vicepresidente delle Filippine Sara Duterte ha accusato la polizia di abuso di potere e di molestie ai membri della chiesa durante la perquisizione del compound in un post su Facebook.

Il mandato del 2021 degli Stati Uniti accusa Quiboloy e due sospetti complici di aver facilitato il traffico sessuale, anche di ragazze minorenni di età inferiore ai 12 anni. Si dice che i denunciati abbiano reclutato giovani donne e ragazze come assistenti personali, costringendole a impegnarsi in attività sessuali con il predicatore.

Oltre al traffico sessuale, l'indictment dell'ufficio del procuratore degli Stati Uniti nel distretto centrale della California sostiene anche che Quiboloy e i suoi sospetti complici hanno orchestrato uno schema di traffico

