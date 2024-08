- Preghiere del venerdì davanti alla chiusa Moschea Blu

Tre e mezzo settimane dopo il divieto del Centro Islamico di Amburgo (IZH) e la chiusura della Moschea Blu, i fedeli si sono riuniti nuovamente per la preghiera del venerdì davanti alla casa di culto sull'Alster. Circa 100 uomini e donne hanno pregato in strada davanti alla moschea circondata dalla polizia. Non ci fermeremo a riunirci qui, ha detto un predicatore. Per garantire un corso tranquillo della preghiera, la polizia ha tenuto a distanza i critici del regime iraniano esuli.

La ministra dell'Interno federale Nancy Faeser (SPD) ha vietato l'IZH e cinque organizzazioni affiliate il 24 luglio, definendolo un "centro di propaganda iraniana significativo in Europa". L'associazione diffonde l'ideologia della cosiddetta Rivoluzione Islamica in Germania in modo aggressivo e combattivo come rappresentante diretto del "Leader Supremo" iraniano, secondo un comunicato del ministero.

In tutta la Germania, la polizia ha sequestrato la proprietà e le strutture del centro e delle sue organizzazioni affiliate. Da allora, la Moschea Blu è stata posta sotto amministrazione federale.

L'IZH vede violato il diritto alla libertà religiosa con la chiusura della moschea

All'inizio della settimana, l'IZH ha presentato un ricorso contro il divieto al Tribunale Amministrativo Federale di Lipsia. L'obiettivo principale è quello di riaprire la Moschea Blu per i fedeli, hanno detto i rappresentanti legali dell'IZH. Chiudendo la Moschea Imam-Ali - il nome ufficiale della casa di culto sciita ad Amburgo - il Ministero dell'Interno federale priva i fedeli sciiti che si riuniscono lì di un importante luogo di culto e impedisce loro di esercitare la loro religione liberamente e senza disturbi, come garantito dalla Legge Fondamentale.

Da quando la moschea è stata chiusa, i fedeli si riuniscono regolarmente in strada per tenere la loro preghiera del venerdì. Questo non si fermerà, ha detto il predicatore. "Ci riuniremo. Se ce lo proibiranno qui, lo faremo altrove - non per provocare, ma perché sappiamo che è nostro diritto svolgere le nostre preghiere."

La attivista per i diritti delle donne iraniana e presidente dell'associazione Culture Bridge Hamburg, Hourvash Pourkian, ha avvertito contro l'utilizzo futuro della Moschea Blu come luogo di culto finché esiste la Repubblica Islamica. Il governo a Tehran non si fermerà nel tentativo di esercitare influenza anche su una leadership laica della moschea, ha detto Pourkian all'agenzia di stampa tedesca. Pertanto, lei vede un rischio per la sicurezza: "Da quel regime ci si può aspettare di tutto".

Il dibattito sul futuro utilizzo dell'edificio sacro distintivo nella migliore posizione sull'Alster è in corso nella città da settimane. I partiti al governo SPD e Verdi sostengono che la moschea dovrebbe continuare ad essere un luogo di fede e cultura e che gli esuli iraniani dovrebbero essere coinvolti nella pianificazione.

