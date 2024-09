- Preferisce mantenere il suo cognome originale.

Recentemente Cambiato Idea

Cora Brinkmann-Schumacher (47), che recentemente aveva dichiarato l'intenzione di tornare al suo nome da nubile dopo il divorzio da Ralf Schumacher (49) nove anni fa, ha fatto un'inaspettata dichiarazione il 3 settembre attraverso una storia Instagram. Ha rivelato di voler ora mantenere il cognome del suo ex marito.

"Ancora Di Più Ora"

Ralf ha reso pubblico il suo coming out gay condividendo una foto di sé stesso con il nuovo partner a metà luglio. Questo ha scatenato una disputa accesa tra gli ex coniugi sui loro account Instagram. La causa del conflitto era l'intervista di Cora a "Der Spiegel", in cui parlava per la prima volta del coming out di Ralf. Cora ha affermato di averlo saputo, come tutti in Germania, dai media. Questa affermazione non è stata gradita da Ralf. Entrambe le parti hanno condiviso i log dei loro messaggi privati sui social media per sostenere il loro caso.

Cora sembra ora essere in un posto migliore, dichiarando "Anche se molti sarebbero felici: No, non ho perso il mio senso dell'umorismo". Poi, sorprende tutti con l'annuncio: "E il mio nome - lasciami pensare - lo terrò. Ancora Di Più Ora. Ora che tutti ne parlano".

Inizialmente, Cora aveva deciso di abbandonare il famoso cognome. Era stata presentata come Cora Brinkmann nello show RTL "Ich bin ein Star - Die legendäre Stunde danach" ad agosto. Ora, spiega perché ha cambiato idea: "Ma mi ha causato abbastanza dolore e tristezza. Cora Schumacher è il marchio che ho costruito in modo indipendente. In privato, mi chiamo Caroline Brinkmann, quindi vorrei essere conosciuta come Cora Schumacher in pubblico".

Cora e Ralf Schumacher erano sposati dal 2001 al 2015. Erano separati da sei anni al momento del divorzio. Hanno un figlio insieme, David (22).

