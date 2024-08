- Precipitazioni senza precedenti e sollievo minimo continuano a verificarsi in Bassa Sassonia e Brema.

Nei prossimi giorni, gli abitanti di Bassa Sassonia e Brema possono prepararsi per le piogge. Secondo il Servizio Meteorologico Tedesco (DWD), domenica ci saranno cieli nuvolosi e piogge costanti, con occasionali schiarite nel pomeriggio. Le temperature oscillano tra 20 e 23 gradi Celsius. La notte si schiarisce, con temperature interne di 13 gradi Celsius e 16 gradi Celsius sulle isole.

La nuova settimana lavorativa inizia con una miscela di sole e nuvole. Gli abitanti di Brema e Bassa Sassonia dovrebbero aspettarsi solo occasionali piogge. Le temperature oscillano tra 20 e 24 gradi Celsius. La notte rimane asciutta con nuvole sparse, con la colonnina di mercurio che scende a 9 gradi Celsius.

Martedì, la mattina splende, ma le nuvole si addensano sulla regione dell'Ems nel pomeriggio, prevedendo pioggia, soprattutto nella Frisia orientale. Le temperature massime raggiungono circa 24 gradi Celsius sulle isole e un caldo 28 gradi Celsius ad Hannover.

