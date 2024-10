Poweller suggerisce altre due riduzioni dei tassi di interesse statunitensi.

L'economia americana sta andando bene. L'inflazione sta aumentando a un ritmo più lento. Si tratta di una tendenza che la Federal Reserve vuole mantenere, il che comporta un ulteriore abbassamento graduale dei tassi di interesse.

Il presidente della Federal Reserve, Jerome Powell, prevede due ulteriori tagli dei tassi pari a 0,5% quest'anno. Ha dichiarato in una riunione finanziaria a Nashville, Tennessee: "Nel complesso, l'economia sta andando bene; intendiamo utilizzare i nostri strumenti per mantenerla tale". Tuttavia, la Fed non si attiene a un piano prestabilito. Come ha sottolineato Powell: "Prenderemo le nostre decisioni riunione per riunione". L'ex banchiere d'investimento nominato alla Federal Reserve Board da Barack Obama nel 2012 ha aggiunto questo commento.

"Se l'economia si sviluppa come previsto, ciò comporterebbe altri due tagli quest'anno", ha dichiarato Powell in una discussione in panel. Si è riferito alle previsioni secondo cui la maggior parte dei banchieri centrali prevede due tagli di 0,25% ciascuno. La Federal Open Market Committee ha ancora due riunioni quest'anno. "Se l'economia evolve come previsto, la politica monetaria si sposterà nel tempo verso una posizione più neutra". La prossima riunione della Fed è prevista per il 6 e il 7 novembre.

La Fed ha recentemente invertito il ciclo di rialzi dei tassi e drasticamente ridotto il suo tasso di politica monetaria in una nuova fascia del 4,75% al 5%. La banca centrale ha in mente ulteriori riduzioni. Secondo le sue ultime proiezioni sui tassi, il tasso di politica monetaria potrebbe diminuire di mezzo punto percentuale quest'anno. Dopo ulteriori riduzioni, il tasso sui fondi federali è previsto essere compreso tra il 2,75% e il 3% entro il 2026.

La Fed cerca di tenere sotto controllo l'inflazione senza ostacolare l'economia. La banca centrale tiene d'occhio le fluttuazioni dei prezzi di un paniere fisso di beni che riflette le spese personali dei consumatori, noto come indice PCE. Questo indice è aumentato del 2,2% su base annua ad agosto, avvicinandosi al target del 2% della Fed.

Secondo la banca centrale, gli indicatori attuali suggeriscono che l'economia sta continuando a crescere a un "solido ritmo". La Fed prevede attualmente che il PIL crescerà del 2% nel 2024 e manterrà quel tasso di crescita negli anni a venire. Tuttavia, l'OCSE prevede che la crescita degli Stati Uniti rallenti, ma sia attutita dal allentamento della politica monetaria. Per quest'anno, l'organizzazione dei paesi industrializzati prevede un aumento del PIL del 2,6% e del 1,6% per il 2025.

Nonostante i piani della Fed per i tagli dei tassi, Powell ha riconosciuto: "Non mi impegnerò oltre

