Pottsdam mira a chiarire le procedure di gestione degli inviti.

Dopo accuse di favoritismo nei confronti del sindaco di Potsdam Mike Schubert (SPD), la città sta valutando l'adozione di una politica più trasparente per le invitazioni al personale dell'amministrazione comunale. Si è suggerito che solo il sindaco o i suoi vice possano accettare inviti a eventi esclusivi, spesso frequentati da persone influenti nel mondo degli affari, della società o della politica. Qualsiasi partecipazione da parte di altri membri del personale richiede l'approvazione e l'assegnazione specifica di compiti di rappresentanza. Questa informazione è stata inizialmente condivisa dal "Märkische Allgemeine".

Schubert è stato sotto esame per l'uso di biglietti omaggio per eventi sportivi, arrivando persino ad invitare sua moglie. Ha mantenuto la sua innocenza di fronte alle critiche. La procura di Neuruppin sta attualmente indagando, concentrandosi sull'accusa che Schubert ha accettato vantaggi inappropriati. Stanno esaminando se Schubert avesse il diritto di partecipare a più eventi lo scorso anno, accompagnato dalla sua consorte in alcune occasioni.

Per evitare confusione in futuro, i club sportivi e le istituzioni culturali sono stati invitati a inviare gli inviti agli eventi esclusivamente all'indirizzo email ufficiale o funzionale del sindaco. Il portavoce della città ha chiarito che si tratta solo di una raccomandazione e non di una regola vincolante. Secondo i resoconti dei media.

Questa nuova politica mira a garantire che l'amministrazione comunale benefici da un approccio più trasparente alle invitazioni agli eventi, limitandole al sindaco o ai suoi vice.

