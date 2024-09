Potrebbero i bordi delle strade essere dei salvatori per le api?

Quando si parla di biodiversità, molte persone immaginano ambienti come foreste pluviali tropicali o barriere coralline. Tuttavia, le aree urbane come le strade della città di rado vengono in mente. Eppure, giocano un ruolo significativo nella biodiversità, anche se è un ruolo complesso.

Durante l'estate del 2021, Svenja Horstmann, una dottoranda tedesca di 30 anni dell'Università di Uppsala, ha trascorso il suo tempo in Svezia. La sua ricerca si è concentrata sull'impatto del traffico sugli insetti, spesso avventurandosi lungo i cigli delle strade con una rete per insetti, catturando api e farfalle.

Per un periodo di tre mesi, Horstmann, insieme alla sua assistente Sophie Müller, ha raccolto e identificato diverse specie di insetti in 40 diverse strade. Il progetto è stato finanziato dall'Amministrazione dei trasporti svedese, responsabile della pianificazione a lungo termine delle rotte di trasporto e della manutenzione.

Molte delle specie di insetti ora presenti lungo i cigli delle strade erano un tempo native ai prati naturali che coprivano vaste regioni dell'Europa. Questi terreni erano utilizzati per il pascolo del bestiame o il foraggio invernale. "Nel corso dei millenni, questi prati naturali si sono evoluti in uno dei habitats più biodiversi del mondo", spiega Horstmann. "Ospitano numerous piante che forniscono abbondante polline e nettare per api e farfalle, e habitat per altri insetti. Il terreno, i cespugli e i fusti delle piante offrono inoltre numerous opportunità di nidificazione".

Tuttavia, questi prati biodiversi sono sempre più rari a causa dell'intensificazione dell'agricoltura e dell'aumento della silvicoltura in Svezia. Alcune aree sono addirittura tornate a crescere spontaneamente perché non vengono più utilizzate per il pascolo. È qui che entrano in gioco i cigli delle strade, poiché vengono falciati solo una o due volte all'anno per motivi di sicurezza, beneficiando molte piante e insetti.

Nessuna soluzione facile

"Negli ultimi anni, i cigli delle strade sono stati sempre più riconosciuti come un potenziale habitat sostitutivo per gli insetti che soffrono della perdita dei prati naturali", dice la dottoranda tedesca. Con circa sette milioni di chilometri di strade in Europa, ciascuna con una media di quattro metri di ciglio, si crea uno spazio verde vasto che potrebbe potenzialmente fornire habitat per queste specie.

Tuttavia, la ricerca di Horstmann mostra che mantenere la biodiversità raramente viene con soluzioni semplici o rapide. "In Svezia, alcuni cigli delle strade vengono deliberatamente falciati solo una volta invece di due per motivi di biodiversità, con il risultato di avere più piante fiorite in estate. Più piante fiorite ci sono, più api e farfalle ci sono lungo la strada. Ma questo non significa che dovremmo sempre falciare una volta sola e poi basta".

Ciò potrebbe anche avere altre conseguenze. Ad esempio, potrebbe migliorare le condizioni di crescita delle erbe, ma le erbe forniscono poche risorse per api e farfalle, quindi il falciamento tardivo potrebbe essere potenzialmente dannoso per gli insetti a lungo termine. Inoltre, i nastri d'erba lungo le strade sono soggetti a diverse pressioni legate al traffico, come il rumore, i gas di scarico, le turbolenze e i prodotti chimici utilizzati per lo scioglimento del ghiaccio.

La ricerca di Horstmann ha mostrato che il traffico intenso ha un forte impatto sui nastri delle strade strette. Con solo due o tre metri di larghezza e un alto volume di traffico, ha trovato molte meno api e farfalle, nonché meno specie nel loro insieme, rispetto ai nastri più larghi con traffico alto e basso. "La larghezza maggiore e il traffico basso è l'ideale".

Potenziale trappola ecologica?

L'effetto dei "prati sostitutivi" si estende nell'ambiente circostante. Per testare la portata di questo effetto, Horstmann ha piantato piante di fragola selvatica a 20 e 100 metri dalla strada. "Abbiamo osservato quanti impollinatori si posavano sui fiori di fragola e probabilmente li impollinavano". In seguito, hanno raccolto le fragole mature per l'esame. "L'interessante delle fragole è il fatto che i semi esterni sono i veri frutti della fragola. Se sono vicini tra loro e magari un po' verdi, con poca polpa in mezzo, è perché i fiori non sono stati adeguatamente impollinati. Anche se le fragole possono essere impollinate dal vento, l'impollinazione degli insetti porta a rese migliori". In questo modo, Horstmann ha dimostrato che i nastri delle strade con più piante fiorite attiravano più insetti per impollinare le fragole fino a 100 metri di distanza.

I risultati di Horstmann sono stati incorporati in diverse pubblicazioni scientifiche e raccomandazioni per l'Amministrazione dei trasporti svedese. "Consiglierò di falciare in modo da promuovere la biodiversità, soprattutto sui nastri delle strade o sulle strade con meno traffico. Ma forse non su quelle con traffico intenso". Attualmente, c'è un esperimento in cui l'erba tagliata viene rimossa invece di essere lasciata. "Poi si decompone e tutti i nutrienti tornano nel terreno. I terreni a basso contenuto di nutrienti sono migliori per molte piante fiorite che altrimenti si trovano nei prati naturali, e quindi per api e farfalle".

In pochi anni, la linea guida potrebbe essere che le strade con meno traffico vengono falciate solo una volta all'anno e l'erba tagliata viene rimossa. Tuttavia, questo accadrà solo se i nastri delle strade non si riveleranno trappole ecologiche per gli impollinatori. "Un'ape selvatica che cerca un habitat per il nido o risorse di nettare e polline potrebbe trovare il ciglio della strada attraente", spiega Horstmann. "Tuttavia, allevare lì potrebbe portare a tassi di mortalità più alti a causa del traffico. Nel peggiore dei casi, questo potrebbe portare a molte nuove specie che arrivano ma poi scompaiono perché non sono in grado di sopravvivere in questo ambiente o vanno localmente estinte".

I risultati di Horstmann, dopo tre anni di ricerca lungo il ciglio della strada, sono preliminari. Spera in ulteriori studi, forse in altri paesi, per confermare i suoi dati. Per l'ecologista, che mira a completare il suo dottorato alla fine dell'anno, la diversità delle specie proprio sulla sua soglia sottolinea l'importanza della natura. "È tutto così complesso. E penso che non dovremmo sempre presumere di capire tutto. E questo mi fa apprezzare tutto ancora di più".

Lo studio condotto da Svenja Horstmann e Sophie Müller ha dimostrato che i cigli stradali, spesso falciati solo una volta a causa di motivi di sicurezza, possono offrire habitat preziosi per gli insetti, come api e farfalle, nelle aree in cui i prati naturali sono diventati rari. Tuttavia, mantenere la biodiversità in queste aree stradali non è un processo semplice o rapido, poiché la ricerca di Horstmann ha anche dimostrato che la frequenza della falciatura e il volume del traffico influiscono entrambi sull'abbondanza e sulla diversità degli insetti in queste aree.

