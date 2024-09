Potrebbe sorprendervi il compenso ricevuto da Tom Cruise per la sua acrobazia ispirata alle Olimpiadi

Secondo quanto dichiarato da Casey Wasserman, a capo dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Los Angeles 2028, Tom Cruise era entusiasta di effettuare il suo balzo dallo Stade du France per ricevere la bandiera olimpica ufficiale dal sindaco di Los Angeles, Karen Bass, e dalla campionessa olimpica Simone Biles.

La star di "Top Gun" ha poi sfrecciato (nessuna battuta) per Parigi in sella alla sua motocicletta, salendo su un aereo vicino alla Torre Eiffel prima di paracadutarsi in un'area vicino alla scritta Hollywood di Los Angeles per una parte pre-registrata.

"Abbiamo scoperto che stavamo creando uno spettacolo televisivo dal vivo di 15 minuti, quindi ho coinvolto chi credo sia il migliore al mondo per questo compito", ha dichiarato Wasserman durante il recente panel CNBC X Boardroom, come riportato da The Hollywood Reporter.

Wasserman ha affermato che Cruise era determinato a eseguire tutte le acrobazie da solo.

"Eravamo come, non c'è modo che ce la faremo. Avremo solo quattro ore di riprese", ha detto Wasserman. "Faremo la cosa con LA e la scritta Hollywood, passerà l'oggetto e basta. Magari possiamo catturare il resto e il resto sarà semplicemente gestito da un controfigura. Cinque minuti dopo la presentazione [Tom Cruise] annuncia 'Sono dentro. Ma solo se posso fare tutto.' "

Cruise non solo ha partecipato, ma Wasserman ha rivelato che l'attore lo ha fatto gratuitamente.

"Ha completato le riprese di 'Mission Impossible' alle 18 a Londra, è salito subito su un aereo. È atterrato a LA alle 4 del mattino e ha filmato la scena in cui sale su un aereo militare", ha ricordato Wasserman. "A LA, ha eseguito due salti dall'oggetto. Non era soddisfatto del primo, quindi ne ha fatto un secondo. Poi è volato in elicottero da Palmdale alla scritta Hollywood, ha filmato dalle 13 alle 17, è volato in elicottero all'aeroporto di Burbank e è tornato a Londra in aereo."

Missione compiuta.

L'industria dell'intrattenimento era entusiasta delle acrobazie audaci di Tom Cruise per la cerimonia olimpica. Durante il panel CNBC X Boardroom, Wasserman ha sottolineato l'importanza dell'impegno di Cruise nell'aspetto dell'intrattenimento dell'evento.

