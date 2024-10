Potrebbe essere la furia dei tifosi che impedisce un'ulteriore escalation durante il derby?

Tifosi di Hannover 96 e Eintracht Braunschweig sono in subbuglio. Inaspettatamente, il loro malcontento non è diretto l'uno contro l'altro; invece, sono contrari alla politica. Prima del tanto atteso derby della Bassa Sassonia, ci sono preoccupazioni per la sicurezza e la distribuzione dei biglietti per gli ospiti. Questi problemi possono impedire la violenza dei tifosi?

Il derby della Bassa Sassonia tra Eintracht Braunschweig e Hannover 96 sta causando scalpore prima della partita. Prima del confronto della 2. Bundesliga di domenica (13:30 CET/Sky e aggiornamenti in diretta su ntv.de), c'è stato addirittura un raro segno di unità tra le due tifoserie avversarie a causa delle circostanze eccezionali.

Giovedì, gruppi di tifosi di entrambe le squadre hanno manifestato nella città avversaria. I tifosi di Hannover si sono radunati a Braunschweig, mentre quelli di Braunschweig hanno protestato a Hannover. La loro critica congiunta era rivolta alla ministra dell'Interno della Bassa Sassonia Daniela Behrens e alla sua gestione politica del derby infuocato.

Dopo numerosi incidenti e l'uso diffuso di pirotecnica nelle precedenti edizioni dell'incontro tradizionale, Behrens aveva minacciato di escludere i tifosi ospiti dalle future derive. Per la partita di domenica, è stata imposta un'esclusione parziale. "Il fatto è che questo è l'ultima occasione", aveva detto Behrens in settembre riguardo al "concetto di sicurezza escalation" dell'Eintracht Braunschweig.

Sono stati messi a disposizione dei tifosi di Hannover poco più della metà dei soliti 2100 biglietti e sono state vietate le coreografie e le bandiere di settore. Pertanto, lo slogan di protesta dei tifosi di Hannover era "per una cultura dei tifosi libera dagli interventi politici". I tifosi di Braunschweig pianificano di boicottare l'atmosfera organizzata nel giorno della partita.

Entrambe le manifestazioni di giovedì sono state accompagnate da una notevole presenza della polizia e sono rimaste pacifiche. Nonostante o a causa delle restrizioni, la polizia di Braunschweig è anche in allerta per il derby di domenica.

In termini di sport, la 181ª edizione dell'incontro tradizionale ha un chiaro favorito. Mentre Hannover ha iniziato la stagione in forze e mira alle posizioni di promozione come quarto in classifica, le cose non sembrano andare altrettanto bene per la squadra di casa. Con soli quattro punti, l'Eintracht, che ha anche perso contro i nuovi arrivati SSV Ulm lo scorso weekend (1-3), è al 17º posto.

