Potrebbe essere la Deutsche Bank ad intervenire per salvare Coba?

Secondo fonti, Deutsche Bank starebbe valutando modi per rendere più complicata l'eventuale acquisizione di Commerzbank da parte di Unicredit. Bloomberg riferisce, citando fonti interne, che Deutsche Bank sta valutando diverse strategie per contrastare un accordo che potrebbe creare un concorrente formidabile nel loro mercato domestico. Né Deutsche Bank né Commerzbank hanno scelto di commentare la notizia. Di conseguenza, le azioni di entrambe le banche hanno subito alcune fluttuazioni in borsa. Deutsche Bank ha chiarito, affermando: "Non ci dedichiamo all'analisi dei concorrenti e rimaniamo concentrati sulla nostra strategia di crescita, con l'obiettivo di raggiungere un rendimento per gli azionisti superiore al 10% entro il 2025".

Il CEO di Deutsche Bank, Christian Sewing, e il suo team avrebbero valutato la situazione negli ultimi giorni, secondo quanto riferito da Bloomberg. Tra le possibilità discusse c'è quella di acquistare una parte o tutta la quota rimanente del 12% del governo tedesco in Commerzbank.

Il governo tedesco aveva recentemente avviato il processo di vendita della sua quota in Commerzbank, accumulata durante la crisi finanziaria. Un pacchetto di azioni del 4,5% è stato acquistato da Unicredit, portando la sua quota a circa il 9%. Unicredit ha mostrato interesse nel aumentare la sua partecipazione.

Nel frattempo, il CEO di Commerzbank, Manfred Knof, ha affrontato con cautela l'idea di un takeover da parte di Unicredit. "Certo, siamo fiduciosi nel nostro piano", ha dichiarato a Berlino, riferendosi alla strategia 2027 mirata a migliorare la redditività e la crescita. "Tuttavia, se qualcun altro presenta idee promettenti, siamo professionali abbastanza da considerarle", ha detto Knof, aggiungendo: "Le esamineremo responsabilmente, tenendo conto degli interessi dei nostri azionisti, clienti e dipendenti".

In passato, Andrea Orcel, CEO dell'italiana Unicredit, aveva pubblicamente sostenuto l'acquisizione completa della tedesca Commerzbank. Secondo lui, una fusione delle due banche potrebbe apportare benefici significativi a tutti gli stakeholder e creare un concorrente più forte nel mercato bancario tedesco. Ha anche suggerito che i clienti privati avrebbero ricevuto un sostegno migliore e che il settore tedesco delle PMI potrebbe trarre vantaggio da finanziamenti più ampi e assistenza internazionale più completa.

Le azioni delle società TecDax, tra cui Deutsche Bank e Commerzbank, hanno subito alcune fluttuazioni dopo la notizia delle potenziali strategie di Deutsche Bank per contrastare l'acquisizione di Commerzbank da parte di Unicredit. Se i piani di Deutsche Bank per acquisire una parte o tutta la quota rimanente del governo tedesco in Commerzbank si materializzeranno, potrebbe influire sulla posizione delle società TecDax sul mercato.

