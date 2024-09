Potrebbe esserci una rivelazione sorprendente.

A seguito delle elezioni statali della Turingia, sono in corso trattative di coalizione complesse. Mentre il politico della CDU Prien, su Lanz, chiarisce perché il suo partito si rifiuta di collaborare con La Sinistra, sono ancora in corso esami delle opzioni potenziali per il loro nuovo leader.

La CDU ha avviato discussioni iniziali con l'SPD per una potenziale coalizione, con il partito vincitore, AfD, che non ha ancora impegnato le trattative con gli altri partiti. Data la maggioranza, le trattative della coalizione saranno inevitabilmente complesse. Tuttavia, potrebbe sorgere la necessità di una nuova forma di politica della Turingia nel parlamento di Erfurt da queste circostanze. Martedì sera, il talk show ZDF "Markus Lanz" discuterà del futuro dello stato in Turingia con la vice presidente della CDU Karin Prien e il possibile nuovo leader della Sinistra, Jan van Aken.

Una cosa è certa: la CDU intende mantenere la sua risoluzione di incompatibilità, adottata in una conferenza federale nel 2018. Ciò significa evitare qualsiasi coalizione o cooperazione con AfD e La Sinistra. La politica della CDU Karin Prien ha confermato questo durante lo show di Markus Lanz.

Ha caratterizzato l'esito delle elezioni in Turingia come "un punto di svolta significativo nella storia tedesca: un partito di estrema destra ha ottenuto più del 30 percento dei voti". Allo stesso tempo, ha evidenziato che i partiti del semaforo hanno ottenuto solo circa il 10 percento della base elettorale. "La CDU si trova in una posizione difficile", ha notato Prien. La sfida della CDU consiste nel fatto che è l'unico partito di centro ancora in un ruolo sostanziale in Turingia. Lo stato si aspetta che i suoi rappresentanti eletti cerchino soluzioni. "Questo sarà senza dubbio difficile, dati i partiti coinvolti che non sono opzioni attraenti", ha ammesso Prien.

Le discussioni sulla fattibilità di queste configurazioni saranno affrontate più tardi nello show da Jan van Aken della Sinistra. "Questa è una lezione significativa dalle negoziazioni per la pace degli ultimi trenta o quaranta anni - non puoi prevedere l'esito all'inizio. Capisco: questo non è un negoziato per la pace in Turingia. Ma potremmo rimanere sorpresi dal modello che emerge. Al momento, stiamo solo discutendo coalizioni o tolleranze. Potrebbero esserci diversi approcci che non sto ancora considerando."

Controversia sulla risoluzione di incompatibilità

Karin Prien, su Lanz, difende principalmente la risoluzione di incompatibilità della CDU riguardo alla collaborazione con AfD e La Sinistra. "Stiamo parlando dell'AfD di Björn Höcke; puoi definirlo un nazista in Germania senza conseguenze", spiega Prien, giustificando la riluttanza della CDU a collaborare con l'AfD. Tuttavia, l'affermazione che Höcke possa essere definito un nazista non è accurata. In effetti, il tribunale amministrativo di Meiningen ha deciso nel 2019 che definire Höcke un fascista è un giudizio di valore basato su fatti e protetto dalla libertà di parola. Se Höcke possa anche essere definito un nazista rimane irrisolto nel contesto legale, poiché numerosi processi in cui Höcke è stato definito tale sono stati respinti negli ultimi anni.

La Prien sembra avere preoccupazioni per la CDU oltre alla sua risoluzione di incompatibilità riguardo alla Sinistra. "Stiamo trattando con un partito della Sinistra che ha governato in Turingia per anni e che è stato sonoramente sconfitto alle elezioni, il che dovrebbe essere sottolineato". Tuttavia, lo stesso vale per l'SPD.

La giornalista Kerstin Münstermann del Rheinische Post trova la risoluzione di incompatibilità della CDU inapplicabile quando si tratta della Sinistra in Turingia. Prien riconosce di aver lavorato efficacemente con il suo omologo della Turingia come ministro dell'istruzione in Schleswig-Holstein. Jan van Aken sottolinea che il presidente del governo Bodo Ramelow della Sinistra spesso vota con la CDU durante le conferenze di crisi dei presidenti dei ministeri. Münstermann trova strano che la CDU non abbia problemi a trattare con ex figure di sinistra, ma ora le vede negativamente quando appartengono alla BSW.

"Ma si sono semplicemente ridipinti", ha sottolineato Prien. Molti Turingesi hanno sofferto sotto l'SED, il partito predecessore della Sinistra, nella DDR. Pertanto, ha notato "non ho alcuna simpatia per le teorie di Frau Wagenknecht. Nessuna affatto. Ma un partito successore dell'SED sarebbe una sfida per molte persone". Ci sono anche paralleli con la BSW: "Stiamo parlando di una BSW che assume posizioni diverse da quelle della Sinistra su questioni sociali e migratorie. Potrebbe essere anche più populista di destra che di sinistra".

Jan van Aken della Sinistra sostiene il diritto all'asilo e si oppone alle espulsioni durante lo show. Tuttavia, la Sinistra potrebbe aiutare una coalizione guidata dalla CDU a raggiungere la maggioranza richiesta, poiché attualmente è indietro di un voto. L'ex presidente del governo Bodo Ramelow ha annunciato in diversi interviste di poter immaginare di sostenere una coalizione guidata dalla CDU nel parlamento della Turingia e così aiutare a raggiungere la maggioranza necessaria.

Tuttavia, la CDU non ha ancora risposto a questa proposta.

