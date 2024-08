- Potenzialmente si possono verificare temporali notturni con cali di temperatura fino a 28 gradi Celsius in alcune zone di MV <unk>.

L'Equivalente tedesco del Met Office (DWD) ha dichiarato condizioni estive per Mecklenburg-Vorpommern.martedì, le regioni in tutto lo stato sono previste raggiungere massime di 28°C, secondo le previsioni del DWD. Sull'isola di Rügen, il termometro potrebbe salire a 24°C.

Mentre passiamo dalla notte al giorno mercoledì, sono previste nuvole sparse e piogge isolate, con le temperature che scendono a 16°C. Inoltre, secondo il DWD, c'è la possibilità di tempeste potenti che portano pioggia intensa e venti forti.

Durante il pomeriggio di mercoledì, il cielo rimarrà coperto, con temperature di 22°C. Il DWD prevede anche occasionali piogge e tempeste. La sera sarà principalmente asciutta, con una brezza fresca che soffia dal Mar Baltico, interrotta da raffiche.

