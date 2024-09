Potenzialmente, Mark Robinson sta affrontando una potenziale perdita storica nelle elezioni della Carolina del Nord.

La scorsa settimana, KFile di CNN ha reso noti commenti razzisti e infiammatori fatti dal candidato repubblicano alla carica di governatore della Carolina del Nord Mark Robinson su un forum di un sito porno. Abbiamo nuovi dati di sondaggio per valutare l'impatto di questo scandalo sulle elezioni.

Robinson sembra diretto verso una delle più grandi sconfitte degli ultimi 40 anni per un candidato di un partito maggiore alla carica di governatore nella Carolina del Nord.

Secondo un recente sondaggio CNN/SSRS, il democratico Josh Stein è in vantaggio su Robinson per 53% a 36% tra gli elettori potenziali dello Stato dei Tar Heel. Questo sondaggio è stato condotto dopo la rivelazione di KFile.

In modo particolare, il vantaggio di 17 punti di Stein supera qualsiasi vantaggio avesse avuto in questo anno nei sondaggi. È significativamente più grande dei vantaggi di 11 e 10 punti che aveva nei sondaggi condotti da Marist College e The New York Times/Siena College in precedenza nel mese.

Mentre il nostro sondaggio potrebbe essere un caso a sé, è probabile che i peggiori risultati delle votazioni di Robinson arrivino dopo il rapporto dannoso che ha visto molti funzionari repubblicani prendere le distanze dal lieutenant governor.

Una vittoria di 17 punti per un candidato democratico alla carica di governatore sarebbe senza precedenti nella Carolina del Nord. L'ultimo democratico ad ottenere una vittoria governativa di più di quanto Stein abbia in testa nel sondaggio CNN è stato il governatore Jim Hunt nel 1980.

Una penalità di 11 punti per Robinson si allinea con i dati storici sulle penalità elettorali dopo gli scandali. Ad esempio, un'analisi di FiveThirtyEight sugli scandali passati che hanno interessato le campagne congressuali ha mostrato un impatto negativo medio di 8 punti.

Data la stretta corsa presidenziale nello stato, una sconfitta di 17 punti per Robinson sarebbe particolarmente degna di nota. Il nostro sondaggio, come molti precedenti, indica un pareggio tra la vicepresidentessa Kamala Harris e l'ex presidente Donald Trump a livello presidenziale. Ciò suggerisce che la controversia intorno a Robinson non abbia significativamente influenzato Trump.

Storicamente, uno scandalo che riguarda un candidato di livello inferiore raramente influenza il candidato in corsa per la presidenza. Inoltre, i dati attuali sui sondaggi a livello presidenziale nella Carolina del Nord si allineano con i dati dei sondaggi precedenti, il che indica che il sostanziale svantaggio di Robinson non è un caso a sé.

Entrando più a fondo nei risultati del recente sondaggio CNN, l'outlook per Robinson sembra fosco. Stein è in vantaggio tra i votanti di entrambi i sessi, i votanti neri e bianchi, tutti i gruppi di età e le diverse fasce di reddito e istruzione.

Il sostegno più forte di Robinson viene dai bianchi non laureati, dai repubblicani e dai conservatori devoti. Tuttavia, anche tra i repubblicani, solo il 74% sostiene Robinson. Il restante 26% è diviso tra il voto per Stein, un altro candidato o l'astensione.

Al contrario, Trump riceve il 94% del voto repubblicano nella corsa presidenziale, e Stein ottiene il 95% del voto democratico nella corsa governativa.

Robinson gode solo di una modesta valutazione favorevole del 27% tra i votanti potenziali. Una netta maggioranza, il 53%, ha un'opinione sfavorevole di lui. Il fatto che l'80% dei votanti abbia formato un'opinione su Robinson è degno di nota, poiché è molto più alto del 63% che può offrire un'opinione su Stein.

