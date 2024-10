Potenzialmente, l'UE potrebbe imporre dazi doganali sui veicoli di mobilità elettrica originari della Cina.

I paesi dell'UE non sono riusciti a bloccare i nuovi dazi sulle auto elettriche cinesi nonostante l'opposizione guidata dal Cancelliere tedesco. Tuttavia, la mossa è ancora sul tavolo: l'UE ora ha il potere di introdurre dazi aggiuntivi sulle auto elettriche dalla Cina.

Non sono state sufficienti le voci di opposizione da parte dei paesi dell'UE, come confermato da diversi diplomatici dell'UE. Ciò consente alla Commissione UE di considerare l'imposizione di dazi fino al 35,3%. La Germania non è riuscita a influenzare le decisioni degli altri paesi. Il paese più popoloso dell'UE ha votato contro i dazi a Bruxelles, ma era necessario il sostegno di almeno il 65% dei paesi dell'UE, rappresentanti della popolazione totale dell'UE, per fermare il piano. Oltre alla Germania, solo altri quattro stati membri hanno votato contro.

Stando ai diplomatici, dieci paesi dell'UE hanno sostenuto la misura, mentre dodici sono rimasti neutrali. Cinque paesi hanno espresso apertamente la loro opposizione ai dazi, rappresentando circa il 20% della popolazione dell'UE.

Inizialmente, il governo tedesco era diviso sulla questione, ma il Cancelliere Olaf Scholz ha preso una decisione poco prima del voto. I ministeri delle finanze e dei trasporti, guidati dal FDP nella coalizione del semaforo, hanno spinto per un voto 'no' della Germania a Bruxelles. Scholz ha anche espresso preoccupazioni per i possibili dazi di ritorsione. Al contrario, i ministeri dell'economia e degli affari esteri, guidati dai Verdi, hanno sostenuto l'astensione per continuare a negoziare una soluzione con la Cina.

La Commissione europea ha annunciato i possibili dazi dopo un'indagine che ha accusato Pechino di manipolare il mercato dell'UE attraverso la sovvenzione di veicoli elettrici. Se questi dazi sulle importazioni entreranno in vigore a novembre, dipenderà dalla Commissione. Tuttavia, se si raggiunge un compromesso con la Cina in tempo, i dazi possono essere annullati.

A causa dei numerosi astensioni, non si è formata una chiara maggioranza a favore dei dazi venerdì. Di conseguenza, i 27 paesi dell'UE non sono riusciti a rilasciare una dichiarazione congiunta.

