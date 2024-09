- Potenzialmente deterrente Cina: la Camera dell'UE esorta Pechino ad agire

Uno studio suggerisce che il mercato cinese sta perdendo il suo appeal per le imprese europee a causa di riforme insoddisfacenti e difficoltà in aumento. Alcune imprese stanno scoprendo che i rischi associati agli investimenti in Cina stanno iniziando a superare i benefici, secondo il rapporto annuale della Camera di Commercio Europea di Pechino. Questa tendenza potrebbe intensificarsi se non saranno affrontati i principali problemi affrontati dalle imprese. "Sono necessarie azioni immediate per invertire questa tendenza", ha insistito l'organizzazione con oltre 1700 membri.

La lista delle preoccupazioni è lunga e ha gravemente influito sulla fiducia delle imprese in Cina: l'economia non sta migliorando, l'accesso al mercato rimane difficile e il consumo interno è debole. Inoltre, il Partito Comunista al potere spesso causa preoccupazione tra le imprese con leggi vaghe in nome della sicurezza nazionale, con conseguente aumento delle spese per consulenze legali.

"La 'malattia economica a lungo termine' della Cina"

Il rapporto ha evidenziato che la prevedibilità, la affidabilità e l'efficienza che hanno attirato le imprese straniere in Cina stanno diminuendo e l'ambiente degli affari sta diventando sempre più politicizzato. Ora, secondo il presidente della Camera Jens Eskelund, lo stato dell'economia cinese è simile a una malattia a lungo termine. "Sembra un po' che l'economia cinese stia soffrendo di una malattia a lungo termine", ha detto. Dopo la pandemia di COVID-19, l'economia non si è ancora completamente ripresa.

Le prospettive sono cupe: generare entrate in Cina sta diventando sempre più difficile, ha spiegato Eskelund. I margini all'estero possono sometimes essere migliori e potrebbero migliorare in futuro. Eskelund stima che un terzo alla metà delle imprese UE tiene d'occhio l'evoluzione dell'economia e potrebbe rivedere la propria strategia cinese. Questa è la fascia di popolazione che Pechino deve convincere che la Cina resta un luogo redditizio.

Nessun segno di ritiro

Nonostante i problemi, la Camera non si aspetta che i suoi membri vogliano ritirarsi. Per l'industria automotive o chimica, la Cina è insostituibile, secondo Eskelund. Quasi un terzo delle esportazioni di contenitori a livello globale proviene dalla Cina. "Se non sei in Cina e continui a investire qui, semplicemente non sei più un'azienda globale", ha detto. Tuttavia, circa un quarto dei membri sta rivalutando la propria dipendenza dalla Cina nella catena di fornitura come lezione dalla pandemia di COVID-19 e dalle tensioni geopolitiche. La soluzione potrebbe essere spostare parzialmente la produzione in India o Vietnam.

Tuttavia, molti rimangono scettici. Un sondaggio pubblicato dalla Camera di Commercio Europea in maggio ha rivelato che il 44% dei 512 membri aveva la più pessimistica prospettiva degli affari mai registrata. Questa tendenza potrebbe persistere senza interventi da parte di Pechino, stima Eskelund. Le imprese del settore automotive, nonché dei servizi finanziari e dei prodotti medici, erano particolarmente pessimiste. Le aziende di cosmetici e farmaceutici erano leggermente più ottimiste.

Possibili tensioni in crescita con l'UE

Alcuni analisti erano anche delusi dai risultati di un raro incontro di alti funzionari del Partito Comunista che hanno discusso della politica economica a lungo termine della Cina a Pechino. Il Terzo Plenum ha ulteriormente promosso gli investimenti nel settore manifatturiero come principale driver della crescita economica della Cina, secondo la Camera di Commercio Europea. Ciò potrebbe portare a un aumento della capacità di produzione in tecnologie in cui l'offerta già supera la domanda, con il rischio di conflitto con importanti partner commerciali.

Un caso emblematico sono i pannelli solari che non hanno trovato acquirenti in Cina e hanno subsequently inondato i mercati dell'UE e degli Stati Uniti a prezzi bassi. Mentre la Cina ha affermato di stare sviluppando un sistema di domanda a livello nazionale, la Camera di Commercio Europea si è lamentata che il partito non aveva specificato come stimolare il consumo a tale scopo. Il fallimento nell'attuare riforme economiche significative potrebbe portare a tensioni in crescita tra l'UE e la Cina, secondo il documento di posizione.

