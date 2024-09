Potenzialmente, circa 30.000 posti di lavoro presso Volkswagen potrebbero essere in pericolo.

Volkswagen, il noto produttore di automobili, sta affrontando difficoltà finanziarie e ha risolto i contratti di lavoro con i sindacati, con l'obiettivo di sostituirli con nuovi. Secondo un rapporto, il più grande costruttore di automobili d'Europa sta pianificando una drastica riduzione della forza lavoro, con circa il 25% dei posti di lavoro in Germania a rischio.

Il gruppo Volkswagen in difficoltà potrebbe potenzialmente ridurre fino a 30.000 posti di lavoro in Germania a lungo termine, secondo un rapporto del "Manager-Magazin". Inoltre, il magazine sostiene che il direttore finanziario Arno Antlitz intende ridurre i fondi per gli investimenti nei prossimi cinque anni a 160 miliardi di euro, rispetto ai 170 miliardi di euro precedentemente pianificati per il periodo 2025-2029.

Sono previsti colloqui con il sindacato IG Metall nella prossima settimana, ma un portavoce dell'azienda ha rifiutato di commentare le informazioni. Volkswagen ha risolto il suo storico accordo di sicurezza dell'occupazione con i sindacati tedeschi e ci si aspetta che ci siano tagli del personale e chiusure degli stabilimenti. Il capo del marchio Thomas Schäfer mira a aumentare il margine operativo al livello cible del 6,5% nei prossimi anni.

Solo 100.000 posti di lavoro rimanenti in Germania?

La pressione è indeed intensa, portando a considerare consistenti riduzioni della forza lavoro. Secondo il "Manager Magazin", i falchi all'interno dell'azienda stanno promuovendo la riduzione dei posti di lavoro in Germania dall'attuale 130.000 a 100.000 nel lungo termine. Anche il CEO Oliver Blume ha considerato questa opzione in cerchie private. Il suo predecessore, Herbert Diess, aveva incontrato una forte opposizione con piani simili e aveva dovuto ritirarli.

La situazione potrebbe essere particolarmente difficile nella ricerca e sviluppo. Alcune stime indicano che fino a 6.000 dei circa 13.000 posti di lavoro in Germania potrebbero essere a rischio. I pacchetti di pensionamento anticipato e gli accordi di liquidazione potrebbero non essere sufficienti a coprire questi tagli.

Volkswagen ha già annunciato che dovrà investire pesantemente in nuove tecnologie, powertrain, batterie e software nei prossimi anni 2023-2024. Tuttavia, il tasso di investimento è previsto diminuire dopo questo periodo. Nel 2021, l'azienda ha speso il 13,5% delle sue entrate automotive in attivi tangibili e ricerca e sviluppo, per un totale di circa 36,1 miliardi di euro. Quest'anno, Antlitz ha pianificato di spendere dal 13,5 al 14,5% del profitto per questo scopo, con il tasso previsto scendere sotto l'11% entro il 2027 e circa il 9% entro il 2030, come promesso agli investitori lo scorso anno. Gli azionisti hanno criticato i livelli di spesa elevati per diversi anni, poiché riducono anche la portata finanziaria per i pagamenti dei dividendi.

Per ridurre i costi e investire in nuove tecnologie, Volkswagen sta valutando consistenti tagli del personale nelle sue operazioni di produzione in Germania. Il settore "Costruzione di veicoli a motore" dovrebbe essere particolarmente colpito, con alcuni che suggeriscono una riduzione di fino a 30.000 posti di lavoro e i falchi che promuovono una riduzione ancora più drastica a 100.000 posti di lavoro nel lungo termine.

